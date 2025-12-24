शेयर बाजार में चर्चित स्‍टॉक Zen Technology अपने रिकॉर्ड हाई से 47 फीसदी गिर चुका है. डिफेंस सेक्‍टर का यह शेयर 24 दिसंबर 2024 को 2627 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था, लेकिन अब गिरकर 1388 रुपये पर कारोबार कर रहा है. हालांकि कंपनी ने पिछले पांच सालों में रेवेन्‍यू में 45 फीसदी की CAGR (कंपाउंड एनुअ ग्रोथ रेट) दर्ज की है.

डिफेंस सेक्‍टर की मल्‍टीबैगर स्‍टॉक ने एक साल में 45.43% का नुकसान दर्ज किया है और 2025 में 44% की गिरावट दर्ज की है. जबकि 3 साल में इस शेयर में 688% और पांच साल में 1464% की तेजी आई है. जेन टेक्‍नोलॉजीज का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 53 पर है, जो दर्शाता है कि चार्ट पर न तो ओवरसोल्डिंग हुई है और न ही ओवरबाइंग है. बीएसई पर कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 12,607 करोड़ रुपये हो गया.

19 फरवरी, 2025 को शेयर की कीमत गिरकर 52 सप्ताह के निचले स्तर 945.65 रुपये पर पहुंच गई थी. हालांकि वहां से इस शेयर में थोड़ी तेजी आई है और यह 1400 के करीब कारोबार करते हुए दिखाई दे देती है. एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने डिफेंस सेक्‍टर के इस शेयर पर 1,744 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदारी की सलाह दी है.

2,150 रुपये तक जाएगा शेयर

ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि वित्त वर्ष 2026 के अंत में अनुमानित गिरावट के बाद, हम वित्त वर्ष 2027 के अंत और वित्त वर्ष 2028 के अंत में मुनाफे में क्रमशः 97.6 प्रतिशत और 29.8 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद करते हैं. हम अपने आय पूर्वानुमान को बरकरार रखते हैं और 1,744 रुपये के अनचेंज टारगेट के साथ बाय रेटिंग देते हैं.

ब्रोकरेज फर्म चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने मजबूत फंडामेंटल्स और अच्छे ऑर्डर पाइपलाइन का हवाला देते हुए जेन टेक्नोलॉजीज के लिए 'बाय' कॉल दी है. ब्रोकरेज ने प्रति शेयर 2,150 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इमरजेंसी खरीद पर सरकार के शॉर्ट टर्म फोकस के कारण ऑर्डर फ्लो स्‍लो रहा. हालांकि, कंपनी को वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में मजबूत ग्रोथ की उम्‍मीद है.

कंपनी के पास कितने पेंडिंग ऑर्डर?

चॉइस ब्रोकिंग का कहना है कि जेन टेक्नोलॉजीज के पास मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन है. चॉइस ने बताया कि जेन के मैनेजमेंट ने विश्वास दोहराया है कि लगभग 650 करोड़ रुपये के पेंडिंग सिम्युलेटर और एंटी-ड्रोन ऑर्डर वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में पूरे हो जाएंगे.

क्‍या करती है कंपनी

जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेंसर और सिमुलेटर तकनीक पर आधारित रक्षा प्रशिक्षण प्रणालियों का डिजाइन, विकास और निर्माण करती है. कंपनी के उत्पादों में जमीनी सैन्य प्रशिक्षण सिमुलेटर, ड्राइविंग सिमुलेटर, लाइव रेंज उपकरण और ड्रोन बेस्‍ड सिस्‍टम शामिल है. कंपनी का हैदराबाद में एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, जहां उसके सभी उत्पाद उपलब्ध हैं. इसकी ड्रोन बेस्‍ड सिस्टम (ZADS) निष्क्रिय निगरानी, ​​कैमरा सेंसर और ड्रोन संचार को जाम करके खतरे को निष्क्रिय करने के आधार पर ड्रोन का पता लगाने और ट्रैक करने का काम करती है.

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज के अपने विचार हैं. aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

