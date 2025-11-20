देश की सबसे बड़ी कंपनी, विदेश से आई ये एक खबर... फिर Reliance शेयर ने मचाया गदर

देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर (Reliance Share) गुरुवार को तूफानी तेजी के साथ भागा. शेयर मार्केट में तेजी के बीच ये स्टॉक 2 फीसदी की तेजी लेकर बंद हुआ और इस उछाल के साथ कंपनी का मार्केट कैप भी 21 लाख करोड़ रुपये के बिल्कुल करीब पहुंच गया. RIL Stock में तेजी विदेश से आई एक खबर के बाद देखने को मिली है.

1551 के हाई पर रिलायंस का शेयर

Reliance Share ने शेयर मार्केट में तेजी के बीच जोरदार शुरुआत की और अंत तक अपनी रफ्तार बनाए रखी. रिलायंस का शेयर अपने पिछले बंद 1519 रुपये के उछलकर 1530 रुपये पर ओपन हुआ और फिर अचानक इसकी रफ्तार बढ़ती चली गई. दिन के कारोबार के दौरान मुकेश अंबानी का स्टॉक 1550.90 रुपये के हाई लेवल तक पहुंचा. हालांकि, अंत में ये 2.01 फीसदी के तेजी के साथ 1549.50 रुपये पर क्लोज हुआ.

मार्केट कैप 21 लाख करोड़ के करीब

बाजार में तेजी के बीच रिलायंस शेयर में आई तूफानी तेजी के चलते मार्केट वैल्यू के हिसाब से देश की इस सबसे बड़ी कंपनी का मार्केट कैप भी उछला. शेयर मार्केट क्लोज होने पर Reliance Market Cap 20.96 लाख करोड़ रुपये के लेवल पर जा पहुंचा. इस साल अब तक रिलायंस शेयर 26 फीसदी से ज्यादा उछला है, जबकि बीते 2 साल में इसमें 32 फीसदी की तेजी आई है.

विदेश से आई खबर का असर

Reliance Share में आई इस तेजी के पीछे का बड़ा कारण विदेश से आई एक खबर है. स्विस इन्वेस्टर बैंक यूबीएस (UBS) द्वारा शेयर बाजार में बड़ी हिस्सेदारी वाली रिलायंस के शेयर को खरीदने की सलाह (Reliance Buy Rating) बरकरार रखी है. बता दें कि यूबीएस ने मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली इस कंपनी के स्टॉक को 1,820 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस (Reliance Target Price) दिया है, जो इसके गुरुवार के बंद भाव से 270.50 रुपये ज्यादा है.

UBS ने रिलायंस को लेकर क्या कहा?

यूबीएस ने रिलायंस स्टॉक पर अपनी Buy Rating को बरकरार रखते हुए कहा है कि मजबूत रिफाइनिंग रुझान से रिलायंस की O2C (Oil To Chemical) कंपनी की इनकम में सुधार होने की उम्मीद है. कंपनी का EBITDA वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में 29,500 करोड़ रुपये से बढ़कर दूसरी छमाही में 34,000 करोड़ रुपये, जबकि FY27 में बढ़कर 64,800 करोड़ रुपये होने की संभावना है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

