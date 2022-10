बद्रीनाथ पहुंचे मुकेश अंबानी, पूजा-पाठ के बाद 5 करोड़ रुपये किए दान

रिलायंस इंडस्‍ट्रीज लिमिटेड (RIL) के प्रमुख मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने भगवान बद्री विशाल के विशेष दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम (Badrinath Dham) पहुंचे. उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा-अर्चना की, और देश की खुशहाली की कामना की. यहां के बाद मुकेश अंबानी केदारनाथ धाम भी गए.

बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार और मंदिर समिति के कर्मचारियों ने मुकेश अंबानी का भव्य स्वागत किया. वहीं मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम समिति को 5 करोड़ रुपये दान में दिए. बता दें, मुकेश अंबानी अपने सहयोगियों के साथ गुरुवार सुबह करीब 7 बजे अपने स्पेशल विमान से देहरादून पहुंचे. इसके बाद वह एयरपोर्ट से सुबह 8 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचे.

विशेष विमान से पहुंचे थे मुकेश अंबानी

बद्रीनाथ मंदिर में पूजा-पाठ के बाद मुकेश अंबानी यहां मौजूद अपने गेस्ट हाउस कोकिला निवास में कुछ वक्त बिताया, और फिर वापस लौटे गए. दरअसल, भगवान बद्री विशाल के प्रति मुकेश अंबानी की अटूट आस्था है. इसलिए हर साल वह भगवन बद्री विशाल के दर्शन करना नहीं भूलते हैं.

#WATCH | Reliance Industries Chairman Mukesh Ambani visited Badrinath Dham and Kedarnath Dham today. He performed puja at both temples. The industrialist donated Rs 5 crores to The Badri-Kedar Temple Committee (BKTC) pic.twitter.com/DTrX4eCPvv