Mother Dairy Milk Price Hike: दिल्ली में मदर डेयरी का दूध महंगा, संडे से इतने बढ़ जाएंगे दाम

Mother Dairy Milk Price Hike: दिल्ली-एनसीआर में दूध की सबसे ज्यादा सप्लाई करने वाली डेयरी कंपनी मदर डेयरी (Mother Dairy) का दूध अब महंगा हो गया है. कंपनी ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा किया है.

पीटीआई की खबर के मुताबिक दूध की ये बढ़ी हुई कीमतें 6 मार्च यानी रविवार से लागू हो जाएंगी. इससे पहले अमूल (Amul) देशभर में एक मार्च से दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा चुका है.

Mother Dairy to hike milk prices by Rs 2 per litre in Delhi-NCR from Sunday