₹19000 तक जाएगा इस शेयर का भाव, एक्सपर्ट ने बदली रेटिंग, बोले- 'खरीद डालो...'

GST Cut के बाद से ही छोटी कारों की सेल और बुकिंग में तगड़ा इजाफा हो रहा है. इसका असर ऑटो सेक्टर में इस सेगमेंट की दिग्गज मारुति सुजुकी इंडिया के स्टॉक पर भी दिखा है. अब ग्लोबल ब्रोकरेज गोल्डमैन सैश ने इस ऑटो शेयर को 19000 रुपये का टारगेट दिया है.

जीएसटी कट से सेल में इजाफा होने पर गोल्डमैन सैश ने बढ़ाया टारगेट (Photo: AI Generated)
पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिवाली से पहले ही देशवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए GST 2.0 के तहत टैक्स स्लैब और रेट्स में बदलाव लागू कर दिए हैं. घरेलू इस्तेमाल वाली रोजमर्रा की चीजों के साथ ही कार-बाइक्स पर भी जीएसटी घटाया गया है. इसके बाद जहां खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं डिमांड और सेल बढ़ने से कंपनियों के शेयर भी रॉकेट बने नजर आ रहे हैं. बात मारुति सुजुकी इंडिया की करें, तो इसका शेयर लगातार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और इसकी रफ्तार देख एक्सपर्ट भी बुलिश हैं. गोल्डमैन सैश ने मारुति के शेयर को खरीदने की सलाह देते हुए इसके टारगेट में भी इजाफा किया है. 

48 में से 41 एक्सपर्ट बोले- खरीदो
ऑटो सेक्टर की दिग्गज और भारत में सबसे बड़ी पैसेंजर कार मेकर कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर पर न सिर्फ गोल्डमैन, बल्कि और भी कई ब्रोकरेज पॉजिटिव रुख बनाए हुए हैं. रिपोर्ट्स की मानें, तो 48 में से 41 एनालिस्ट ने इस शेयर को खरीदने की सलाह देते हुए Buy रेटिंग दी है, तो वहीं 5 ने शेयर होल्ड रखने, और दो ने बेचने की सलाह दी है. 

गोल्डमैन सैश ने 37% बढ़ाया टारगेट
Goldman Sachs ने मारुति सुजुकी को लेकर अपने आउटलुक में बदलाव करते हुए इस शेयर के टारगेट प्राइस में 37% का बड़ा इजाफा किया है और इसे 18,900 रुपये कर दिया है. टारगेट बढ़ाने के साथ ही ब्रोकरेज ने इसकी रेटिंग को न्यूट्रल से हटाकर बाय कर दी है.  

मारुति की रेटिंग और टारगेट बढ़ाने के पीछे गोल्डमैन सैश ने भारत में GST Cut के बाद एंट्री-लेवल कारों की बढ़ती डिमांड में आगे और इजाफा होने की उम्मीद को बताया है. अपनी आउटलुक रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने कहा है कि मारुति ने बीते तीन दशकों से भी ज्यादा समय में नवरात्रि की सबसे मजबूत शुरुआत की है. पहले ही दिन जहां कंपनी ने 30000 कारों की डिलीवरी की, तो बुकिंग में भी तगड़ा इजाफा हुआ है. 22 सितंबर को जीएसटी लागू होने के बाद कंपनी को 75,000 बुकिंग मिल चुकी हैं, मतलब हर रोज करीब 15,000 बुकिंग मिली हैं. 

मारुति के शेयर पर एक नजर 
अब मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर के बारे में बात करें, तो सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन Maruti Share 16,188 रुपये पर ओपन होने के बाद 1 फीसदी से ज्यादा चढ़कर 16,375 रुपये तक पहुंचा था. वहीं बीते कारोबारी दिन ये ऑटो स्टॉक बीएसई लार्जकैप कैटेगरी में सबसे तेज भागने वाले स्टॉक्स में शामिल था और 3 फीसदी के आसपास तक उछला था. शेयर में लगातार तेजी के चलते मारुति सुजुकी का मार्केट कैप भी बढ़कर 5.10 लाख करोड़ रुपये हो गया है. 

1 महीने में 17 बार रिकॉर्ड हाई 
बीते छह महीने से मारुति सुजुकी के शेयर में तूफानी तेजी जारी है और इस अवधि में ये शेयर 36.27% उछला है. शेयर की कीमत में इन छह महीनों में 4,322.75 रुपये का उछाल आया. बात अगर एक महीने में शेयर की परफॉर्मेंस की करें, तो ये 12.40 फीसदी तक चढ़ा है. खास बात ये है कि इस दौरान 17 बार मारुति के शेयर ने नया हाई लेवल छुआ है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

