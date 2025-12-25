scorecardresearch
 
256% रिटर्न... कंपनी पर कम हुआ कर्ज, एक्‍सपर्ट बोले- अब 52% चढ़ेगा ये शेयर

मोतीलाल ओसवाल ने एक शेयर पर बड़ा टारगेट दिया है. ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि यह शेयर 1300 रुपये के पार जा सकता है. इसके पास सालाना मजबूत ग्रोथ है.

ब्रिगेड एंटरप्राइजेज शेयर (Photo: Pixabay)
मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म ने एक शेयर पर शानदार टारगेट दिया है. ब्रोकरेज के अनुसार, बुधवार को 877.75 रुपये पर बंद हुआ यह मल्‍टीबैगर शेयर एक साल में 52 फीसदी चढ़ सकता है. उन्‍होंने कहा कि इस कंपनी पर कर्ज कम हुआ है और इसने निवेशकों को लॉन्‍ग टर्म में अच्‍छे रिटर्न भी दिए हैं. 

पांच साल में यह शेयर 256% चढ़ा है और 10 साल में 751 फीसदी की तेजी आई है. हालांकि ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के शेयरों ने शॉर्ट टर्म में शेयरहोल्‍डर्स को निराश किया है. 1 साल में इस शेयर ने 31 फीसदी और 2025 में 29 प्रतिशत की गिरावट आई है. 6 महीने में इस शेयर में 23 प्र‍तिशत की गिरावट आई है. रियल एस्‍टेट सेक्‍टर की इस कंपनी का मार्केट कैप  21,458 करोड़ रुपये है.

कंपनी में दिख रही मजबूत ग्रोथ
मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में किराये की संपत्तियों के चालू होने से वित्त वर्ष 2025-28 के दौरान किराये से होने वाली आय में 7% की सालाना ग्रोथ होने की उम्मीद है. हॉस्पिटैलिटी सेक्‍टर का पोर्टफोलियो भी वित्त वर्ष 2030 तक बढ़कर 3,300 कमरों तक पहुंचने की उम्मीद है. हमारा मानना ​​है कि BRGD आने वाले वर्षों में मजबूत वृद्धि की संभावना प्रदान करता है. मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर पर 1338 रुपये का टारगेट दिया है. 

इस ब्रोकरेज ने भी दिया बड़ा टारगेट 
एक अन्‍य ब्रोकेज फर्म जेएम फाइनेंशियल भी इस रियल एस्‍टेट स्टॉक को लेकर आशाादी है. जेएम फाइनेंशियल ने रियल एस्टेट स्टॉक पर 'बाय' की रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है. ब्रोकरेज फर्म ने मजबूत प्री-सेल्स मोमेंटम, प्रोजेक्ट पाइपलाइन के विस्तार और हालिया फंड जुटाने के बाद बैलेंस शीट में बेहतर लचीलेपन का हवाला दिया है. ब्रोकरेज ने प्रति शेयर 1,020 रुपये का प्राइस टारगेट तय किया है. 

फर्म को उम्मीद है कि कंपनी एन्युटी एसेट्स और होटलों में अपने अगले चरण के विकास के लिए अच्छी तरह से फंड जुटाने में सक्षम होगी. जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने आक्रामक भूमि अधिग्रहण और पूंजीगत व्यय के माध्यम से अपने आवासीय, एन्युटी और हॉस्पिटैलिटी व्यवसायों को बढ़ाने का एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है. 
 
क्‍या करती है ये कंपनी? 
साल 1995 में स्थापित ब्रिगेड एंटरप्राइजेज रियल एस्टेट विकास, लीजिंग और संबंधित सेवाओं के व्यवसाय में लगी हुई है. इसके पोर्टफोलियो में आवासीय, वाणिज्यिक, खुदरा और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट शामिल हैं. यह कंपनी यूनिफाइड टाउनशिप, ऑफिस स्‍पेस, शॉपिंग मॉल और लग्‍जरी होटल भी बनाती है. कर्नाटक के बेंगलुरु में मुख्यालय वाली ब्रिगेड की दक्षिण भारत में मजबूत पकड़ है और चेन्‍नई , हैदराबाद, मैसूरु और कोच्चि जैसे शहरों में इसके प्रोजेक्‍ट्स चल रहे हैं. 

(नोट - किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
