'Labubu Doll' बनाती है कंपनी, कमाई इतनी मोटी... सालभर में ही CEO की बदली किस्मत

लबूबू डॉल (Labubu Doll) के बारे में तो आपने सुना ही होगा, इसे हांगकांग बेस्ड कंपनी द्वारा बनाया गया और ये देखते ही देखते इतना लोकप्रिय हो गई कि न केवल इसके निवेशक, बल्कि इसके सीईओ की भी बल्ले-बल्ले हो गई. जहां एक ओर इसे बनाने वाली कंपनी पॉप मार्ट इंटरनेशनल का शेयर (Pop Mart International Share) तूफानी तेजी से भागते हुए सालभर में ही 600 फीसदी उछल गया, तो वहीं इसके सीईओ की संपत्ति में जोरदार उछाल आया. सिर्फ 2025 में ही अब तक उनकी संपत्ति में 18 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.

नुकीले दांत वाली 'लबूबू' की रिकॉर्ड सेल

नुकीले दांत, बड़े कान और शरारती आंखों वाली लबूबू डॉल का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और इसकी बिक्री से खुश कंपनी इसके अलग-अलग सेगमेंट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस डॉलर को पॉपुलर बनाने में कंपनी की ब्लाइंड बॉक्स स्ट्रेटजी भी काम आई, यानी इसका बॉक्स खोलने से पहले पता ही नहीं चल पाता है कि आपको कौन सा मॉडल मिला है. Labubu Doll को 2019 में लॉन्च किया गया था और तब से इसकी सेल में लगातार इजाफा हुआ है.

इस Labubu Doll की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि Pop Mart International के रेवेन्यू में 2025 की पहली छमाही में ही 204% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और ये एनालिस्ट्स के अनुमान से अधिक 13.88 अरब युआन तक पहुंच गया. कंपनी की नेट इनकम 397% बढ़कर 4.57 अरब युआन हो गई. कंपनी के सीईओ (Pop Mart CEO) वांग निंग को उम्मीद है कि इसेस जुड़े नए प्रोडक्ट लॉच से बिक्री 20 अरब युआन से बढ़कर 30 अरब युआन तक पहुंच सकती है.

ऑल टाइम हाई पर शेयर, निवेशकों की मौज

Labubu मेकर पॉप मार्ट के शेयरों में पैसे लगाने वाले निवेशकों की दौलत में भी सेल बढ़ने के साथ-साथ जोरदार इजाफा हुआ है. कंपनी के शेयर (Pop Mart Share) में बीते एक इस साल में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली है. बीते 29 अगस्त 2024 को कंपनी के एक शेयर की मूल्य 45.35 हांगकांग डॉलर था, जो कि अब बढ़कर 328 HKD तक पहुंच गया, बीते कारोबारी दिन गुरुवार को इस शेयर ने ये आंकड़ा छुआ था, जो इसका लाइफ टाइम हाई लेवल भी है. वहीं रिटर्न की बात करें, तो इस अवधि में इसके निवेशकों को 609 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न हासिल हुआ है.

सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल हैं CEO

लबूबू डॉल ने सिर्फ निवेशकों को ही मालामाल नहीं किया है, बल्कि पॉप मार्ट के सीईओ Wang Ning की दौलत में भी जोरदार इजाफा किया है और उन्हें अमीरों की लिस्ट में कई पायदान ऊपर कर दिया है. फोर्ब्स बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक, वांग निंग की नेटवर्थ (Pop Mart CEO Networth) उछलकर 26.6 अरब डॉलर हो गई. 2024 के अंत तक निंग फैमिली के पास कुल 8.1 अरब डॉलर थे, लेकिन इनकी संपत्ति में इस साल 18.5 अरब डॉलर का उछाल आया है.

