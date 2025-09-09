scorecardresearch
 

काठमांडू के मेयर, युवाओं के चहेते... इतनी संपत्ति के मालिक हैं बालेन शाह... इन 3 जगहों से तगड़ी कमाई

Nepal Balen Shah Property: बालेन शाह फिलहाल काठमांडू महानगर पालिका के मेयर हैं. मेयर पद पर रहते हुए उन्हें  ₹46,000 प्रति माह वेतन मिलता है. इससे ज्यादा कमाई तो उन्हें इंजीनियरिंग पेशे और संगीत (रैप) से होती है. 

नेपाल में हिंसा के बीच बालेन शाह चर्चा में (Photo: @NepalLiveToday)
नेपाल में हिंसा के बीच बालेन शाह चर्चा में (Photo: @NepalLiveToday)

नेपाल की राजनीति में तेजी से लोकप्रिय हुए काठमांडू महानगर के मेयर बालेन शाह न सिर्फ एक सफल राजनेता हैं, बल्कि एक जाने-माने इंजीनियर और रैपर भी हैं. उनकी पहचान राजनीति में आने से पहले ही युवाओं के बीच एक कलाकार और प्रोफेशनल इंजीनियर के रूप में स्थापित हो चुकी थी. आज उनकी कुल संपत्ति और कमाई के सोर्स चर्चा का विषय बने हुए हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, बालेन शाह की कुल नेटवर्थ करीब 5 से 6 करोड़ नेपाली रुपये हो सकती है. उनकी मासिक आय ₹3 लाख से अधिक बताई जा रही है. 

काठमांडू महानगर पालिका के मेयर हैं बालेन शाह

राजनीतिक करियर की बात करें तो बालेन शाह फिलहाल काठमांडू महानगर पालिका के मेयर हैं. मेयर पद पर रहते हुए उन्हें  ₹46,000 प्रति माह वेतन मिलता है. इससे ज्यादा कमाई तो उन्हें इंजीनियरिंग पेशे और संगीत (रैप) से होती है. 

बालेन शाह की आय के मुख्य सोर्स पर नजर डालें तो सबसे बड़ा हिस्सा उनके इंजीनियरिंग पेशे से आता है. वे Balen Consulting & Construction Pvt. Ltd. के प्रबंध निदेशक (Managing Director) हैं. इसके अलावा उन्होंने Padma Group of Companies में डिप्टी जनरल मैनेजर और अन्य इंजीनियरिंग भूमिकाओं में भी काम किया है. निर्माण और परामर्श सेवाओं से उन्हें स्थायी आय मिलती है.

रैपर और संगीतकार हैं बालेन शाह

इसके अलावा बालेन शाह एक मशहूर रैपर और संगीतकार भी हैं. उन्होंने कई टीवी शो, रैप बैटल और म्यूजिक वीडियो में हिस्सा लिया है. युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है और इससे उन्हें अच्छी खासी कमाई होती है. रैप, गीत लेखन (songwriting), संगीत निर्माण (music production) और स्टेज परफॉर्मेंस उनके लिए अतिरिक्त आय के सोर्स बताए जाते हैं. फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा से भी इन्हें तगड़ी कमाई होती है. 

बालेन शाह की जीवनशैली पर नजर डालें तो वे काफी सादगीपूर्ण तरीके से रहते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पास कुछ गाड़ियां हैं, जिनमें सुज़ुकी जैसे मॉडल शामिल हैं. हालांकि वे अपनी संपत्ति या आय को लेकर कभी खुलकर ज्यादा चर्चा नहीं करते.

TIME Magazine में मिली थी जगह

साल 2023 में बालेन शाह को TIME Magazine की प्रतिष्ठित '100 Emerging Leaders – Time 100 Next' सूची में शामिल किया गया था. बालेन शाह का पूर्ण नाम बालेन्द्र शाह (Balendra Shah) है. उनका जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में हुआ था. बालेन ने मास्टर्स (MTech) कर्नाटक के Visvesvaraya Technological University (VTU) से Structural Engineering में किया. 

उनके मेयर रहते हुए फोकस कचरा प्रबंधन, परदर्शी शासन, शहरी ढांचे का सुधार, डिजिटल प्रशासन और युवा संरक्षण पर रहा, जिस वजह से आज उनके पीछे युवाओं की फौज खड़ी है, और उन्हें सत्ता सौंपने की मांग की जा रही है.  नेपाल में अब तक पुलिस कार्रवाई में कम से कम 20 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है. 
 

