करवा चौथ पर सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमत में उछाल, जानें 22-24 कैरेट Gold का रेट

आज 10 अक्टूबर को करवा चौथ के मौके पर सोने के दाम गिर गए हैं जबकि चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1 लाख 20 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, चांदी का रेट 1 लाख 62 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक पहुंच गया है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, बीते दिन यानी गुरुवार को सुबह के समय चांदी का रेट ₹154100 था, जो आज सुबह बढ़ोतरी के साथ ₹162143 तक पहुंच गया है. ऐसे में चांदी की कीमत में 8043 रुपये का उछाल आया है.

वहीं, गुरुवार 9 अक्टूबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rate) 112328 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज, 10 अक्टूबर की सुबह गिरावट के साथ 110694 रुपये तक आ गया है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना सस्ता हुआ है जबकि चांदी की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

Gold-Silver Price 10 October 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

शुद्धता गुरुवार शाम का रेट शुक्रवार

सुबह का रेट कितना सस्ता या महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 122629 120845 ₹1784 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 122138 120361 ₹1777 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 112328 110694 ₹1634 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 91972 90634 ₹1338 सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 71738 70694 ₹1044 सस्ता चांदी (प्रति 1 किलो) 999 159550 162143 ₹2593 महंगी

9 अक्टूबर को क्या रहा सोना-चांदी का भाव

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, शुक्रवार को सोने के दामों में बढ़ोतरी देखी गई थी और चांदी के भाव भी बढ़े थे.

IBJA रेट अपडेट — 9 अक्टूबर 2025

सोना (999 शुद्धता):

सुबह का रेट: ₹122570 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹122629 प्रति 10 ग्राम

चांदी (999 शुद्धता) :

सुबह का रेट: ₹154100 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹159550 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए रेट पूरे देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इसकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. बता दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी के दाम टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं. बता दें, इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी कीमतें टैक्स और मेकिंग चार्ज से पहले के हैं.

