शेयर बाजार में एक बार फिर आईपीओ मार्केट गुलजार हो रखा है. हर जगह पर IPO की ही बातें हो रही हैं. रिटेल से लेकर QIB इन्‍वेस्‍टर्स तक आईपीओ में जमकर बोली लगा रहे हैं. बड़े-बड़े मार्केट के पंडित भी हैरान हैं कि आखिर IPO को लेकर इतना शोर-शराबा क्‍यों हो रहा है... कहीं इसमें कोई खेल तो नहीं चल रहा?

IPO को लेकर यह सवाल इसलिए भी ज्‍यादा उठ रहा है, क्‍योंकि लिस्टिंग डे पर ऐसी-ऐसी कंपनियों ने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया, जिनका लिस्टिंग इंडिकेटर माने जाने वाला ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) या तो बहुत कम था या फिर '0'. कुछ कंपनियों के आईपीओ तो पूरी तरह से बुक भी नहीं हुए थे, लेकिन लिस्टिंग पर इसने निवेशकों को मालामाल कर दिया. इसका सबसे ताजा उदाहरण- फिजिक्सवाला आईपीओ (PhysicsWallah IPO) है, जो सिर्फ 1.92 गुना ही भरा था, लेकिन लिस्‍टिंग पर गदर मचा गया.

इसी तरह, एक और आईपीओ GROWW है, जो लिस्टिंग के बाद से ही निवेशकों को मालामाल कर रहा है. GMP कम होने के बाद भी यह 12% पर लिस्‍ट हुआ, लेकिन उसके बाद से अभी तक निवेश्‍कों के पैसे को लगभग डबल कर चुका है .

फिजिक्सवाला आईपीओ

एडुटेक कंपनी फिजिक्सवाला के शेयरों की आज घरेलू मार्केट में शानदार एंट्री हुई. यह ₹109 के भाव के मुकाबले आज BSE पर इसकी लिस्टिंग ₹143.10 और NSE पर ₹145.00 पर हुई. यानी इसने अपने आईपीओ प्राइस से करीब 35 फीसदी की तेजी दिखाई . हालांकि इसके बाद भी इस शेयर में 5 फीसदी से ज्‍यादा की उछाल देखी गई और मार्केट बंद होने तक यह 42 फीसदी से ज्‍यादा चढ़ चुका था. अभी यह शेयर ₹155.20 पर है .

यह आईपीओ 11 नवंबर से 13 नवंबर के बीच खुला था. 13 नवंबर को इसका GMP जीरो हो चुका था. हालांकि उसके बाद इसमें थोड़ी-थोड़ी तेजी आई. इसका लास्‍ट जीएमपी 14 रुपये था, लेकिन जब लिस्‍ट हुआ तो इसने पहले ही दिन हर शेयर पर 42 रुपये से ज्‍यादा का प्रॉफिट दिया. यह आईपीओ रिटेल कैटेगरी में 1.14 गुना, क्‍यूआईबी कैटेगरी में यह आईपीओ 2.86 गुना और HNI कैटेगरी में यह 0.51 गुना भरा था.

GROWW का आईपीओ

ये आईपीओ लिस्टिंग पर 12 फीसदी का रिटर्न दिया था, लेकिन उसके बाद इसमें शानदार तेजी आई. 12 नवंबर को इसकी लिटिंग हुई थी, तब से लेकर आजतक इसने लगभग 90 फीसदी का रिटर्न दिया है. इसे कुल 17.60 गुना सब्‍सक्राइब किया गया था. रिटेल कैटेगरी 9.43 गुना, QIB 22 गुना और हाई नेटवर्थ कैटेगरी 14.20 गुना भरा था. यह आईपीओ 4 नवंबर को खुला था और 7 नवंबर को क्‍लोज हो गया. इसका लास्‍ट जीएमपी 7 से 8 फीसदी था.

(नोट- किसी भी आईपीओ या शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

