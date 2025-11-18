शाहरुख खान से ज्यादा अमीर है ये शख्स... आज कंपनी का मार्केट डेब्यू, फायदा होगा या लगेगा झटका?

बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते अरबपतियों की लिस्ट में अपनी जगह बनाने वाले अलख पांडे (Billionaire Alakh Pandey) की कंपनी फिजिक्सवाला के आईपीओ की आज लिस्टिंग (Physicswallah IPO Listing) शेयर बाजार में होने वाली है. एडटेक कंपनी का ये इश्यू बीते 11 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और इसे निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिला था. शेयर मार्केट (Stock Market) में इसके शेयर की लिस्टिंग कैसी होगी, इसका अंदाजा इसके ग्रे-मार्केट प्रीमियम को देखकर लगाया जा सकता है.

11 से 13 नवंबर तक लगाई गई बोली

फिजिक्सवाला का आईपीओ (Physicswallah IPO) बीते 11 नवंबर को ओपन हुआ था और निवेशकों ने इस इश्यू में 13 नवंबर तक बोली लगाई थी. इस आईपीओ के तहत कंपनी ने 3,100 करोड़ रुपये मूल्य के फ्रेश शेयर जारी किए थे, जबकि 380 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल के जरिए की गई थी. तीन दिनों में इसे दो गुना सब्सक्रिप्शन मिला था. रिटेल कैटेगरी में ये फुल सब्सक्राइब्ड था, तो वहीं QIB ने अपने आवंटन का 2.7 गुना हिस्सा खरीदा था, जबकि NII का हिस्सा 48% सब्सक्राइब्ड हुआ था.

एंकर निवेशकों का भी अच्छा रिस्पांस

अलख पांडे के इस आईपीओ को एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से भी जोरदार रिस्पांस मिला था और रिटेल निवेशकों के लिए खुलने से पहले इसे उनके लिए खोला गया था. कैपिटल ग्रुप, गोल्डमैन सैश और फिडेलिटी जैसे एंकर निवेशकों से कंपनी ने 1,562.85 करोड़ जुटाए थे. आईपीओ लिस्ट होने के बाद कंपनी का मार्केट कैप 31,169 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. इश्यू में 75% QIB के लिए और 10% Retail Investors के लिए आरक्षित था.

GMP से मिल रहे ये संकेत

मंगलवार को शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए तैयार फ़िजिक्सवाला के शेयरों (Physicswallah Stock) के जीएमपी पर नजर डालें, तो साफ हो जाता है कि इसमें पैसे लगाने वाले निवेशकों को फायदा होगा या फिर उन्हें लिस्टिंग पर झटका लगने वाला है. दरअसल, ग्रे-मार्केट को एक अनौपचारिक इकोसिस्टम माना जाता है, जहां शेयरों का कारोबार आधिकारिक आवंटन से पहले और शुरुआत तक होता है. इसका इस्तेमाल अक्सर लिस्टिंग प्राइस (Listing Price) और डिमांड का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है.

Physicswallah GMP पर नजर डालें, तो इसका आईपीओ प्राइस बैंड 103-109 रुपये सेट किया गया था, लेकिन ग्रे-मार्केट में लिस्टिंग से ऐन पहले ये 14 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. जो इसके अपर प्राइस बैंड से 12.84 फीसदी ज्यादा है. यानी निवेशकों को हर एक शेयर पर इसका फायदा हो सकता है और कंपनी का शेयर 123 रुपये पर लिस्ट हो सकता है.

शाहरुख खान से ज्यादा अमीर हैं अलख पांडे

बीते दिनों जारी M3M Hurun India Rich List 2025 में अलख पांडे को संपत्ति के मामले में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान से ऊपर रखा गया था. Alakh Pandey Net Worth की बात करें, तो 14,510 करोड़ रुपये आंकी गई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि अलख पांडे की संपत्ति में सालाना आधार पर 223 फीसदी का इजाफा हुआ है. संपत्ति के इस आंकड़े के साथ फिजिक्सवाला फाउंडर Billionaires Club में पहली बार एंट्री लेने वाले Shah Rukh Khan से भी आगे रहे, जिनकी कुल नेटवर्थ 12,490 करोड़ रुपये आंकी गई थी.

