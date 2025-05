'अब भी कह रहा हूं- सोना, चांदी और क्रिप्टो खरीदो...', 2013 में ही बता दिया था आगे क्या होने वाला है?

बीते कुछ दिनों में दुनिया भर में ट्रेड वार (Trade War) जैसे हालात देखने को मिले हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ (Trump Tarrif) ने शेयर बाजारों में हाहाकार मचाया, तो चीन, कनाडा, मेक्सिको जैसे देशों के बीच अमेरिका से सीधा Tariff War दिखा. इस बीच वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज (Moody's) द्वारा अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को घटाकर AAA से AA1 कर दिया गया. ये देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है. प्रसिद्ध किताब 'Rich Dad Poor Dad' के लेखक रॉबर्ट टी. कियोसाकी (Robert T. Kiyosaki) ने इस कदम के मायने समझाते हुए एक बार फिर बुरे वक्त में सोना-चांदी और बिटक्वाइन को ही सहारा बताया है.

अमेरिका को मूडीज ने दिया है ये झटका

मूडीज रेटिंग्स द्वारा अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग में की गई कटौती ने व्हाइट हाउस तक में हलचल पैदा कर दी और वहां से एजेंसी के खिलाफ जमकर भड़ास भी निकाली गई. रिपोर्ट की मानें तो Moody's ने लगातार बढ़ते कर्ज और ब्याज भुगतान के बोझ का हवाला देते हुए US Credit Rating में कटौती की, जो अमेरिका पर बढ़ते कर्ज को कंट्रोल करने में सरकार की नाकामी का उजागर करती है. इसके बाद White House के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मूडीज के इकोनॉमिस्ट मार्क जांडी को US President डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक विरोधी तक करार दे दिया. आने वाले समय में इस डाउन ग्रेड के प्रभाव और ऐसे समय में लोगों को क्या करना चाहिए, इसे लेकर रॉबर्ट कियोसाकी ने अलग अंदाज में समझाया है.

MOODYS DOWN GRADE of US DEBT:



Q: What does a Moody’s Downgrade mean?



A: It means Moodys, a credit rating agency, is warning the world the US is like a dead-beat dad who is spending borrowed money, without a job, and not taking care of his family.



Q: What else does a…