Indian Railways: कारोबार को बढ़ावा देने के लिए रेलवे का कदम, माल ढुलाई के लिए शुरू किया ये पोर्टल

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने माल ढुलाई कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है. रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने मंगलवार को भारतीय रेलवे माल व्यापार विकास पोर्टल (Indian Railway Freight Trade Development Portal) लॉन्च किया है. इससे माल ढुलाई की प्रक्रिया सरल एवं सुविधाजनक होगी.

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समय के साथ बदलती ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल को डिजाइन और विकसित किया गया है. ये पोर्टल रेलवे के साथ व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में सफल साबित होगा. इससे पूरा प्रोसेस पारदर्शी होगा और Ease Of Doing Business को बढ़ावा मिलेगा.

फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल माल ग्राहकों की सभी जरूरतों के लिए वन स्टॉप-सिंगल विंडो समाधान है. इससे माल की ऑनलाइन ट्रैकिंग समेत तमाम सुविधाएं एक साथ मिल सकेंगी.

Indian Railways’ Freight Business Portal can be accessed by visiting homepage of Indian Railways websitehttps://t.co/puaFPFG9ql

and clicking new icon ‘freight services’

OR

by clicking following link https://t.co/iwhTIKJek6 pic.twitter.com/esX7CRscX9