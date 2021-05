बद्रीनाथ धाम के विकास के लिए सरकारी तेल कंपनियां देंगी 100 करोड़ रुपये

धर्मेन्द्र प्रधान ने ट्वीट कर कहा कि बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास (री-डिवेलपमेंट) के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने 100 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है. सनातन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक बद्रीनाथ धाम के री-डिवेलपमेंट से जुड़ना हमारी सरकारी तेल कंपनियों के लिए गर्व का विषय है.

It is a matter of great pride for our oil PSUs to be associated with the redevelopment of one of the holiest shrines of Sanatan Dharma. We are committed to the development of Badrinath Dham in alignment with PM @narendramodi’s vision of retaining the pilgrimages spiritual legacy. pic.twitter.com/NJhZYdHHBp — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) May 6, 2021

पीटीआई की खबर के मुताबिक ये पहली बार होगा जब पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत काम करने वाली सरकारी तेल कंपनियां किसी धार्मिक स्थल के पुनर्विकास पर खर्च करेंगी.

IOC, ONGC, GAIL आईं आगे

पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि देश की प्रमुख सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, गेल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केन्द्र बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास पर 100 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास की योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपरा को बनाए रखने के विजन के अनुरूप है.

PSUs of @PetroleumMin— @IndianOilcl, @HPCL, @BPCLimited, @ONGC_ and @gailindia signed an MoU with Shri Kedarnath Utthan Charitable Trust for the development of Badrinath Dham as a spiritual smart hill town in the presence of Hon. CM Shri @TIRATHSRAWAT and Shri @satpalmaharaj. pic.twitter.com/rAtucjdavT — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) May 6, 2021

सौंदर्यीकरण से जुड़े होंगे कई काम

धर्मेन्द्र प्रधान ने जानकारी दी कि पुनर्विकास योजना के तहत बद्रीनाथ मंदिर और उसके आसपास के इलाके में सौंदर्यीकरण के कई काम किए जाएंगे. इसमें जलापूर्ति, सीवेज मैंनेजमेंट समेत पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं का विकास शामिल है.

Oil PSUs have committed ₹100 crore towards the Badrinath development master plan and will be undertaking several works for the beautification of the temple & its surroundings, including pilgrim and environment-friendly amenities, water supply, sewage management among others. pic.twitter.com/UINWqsZola — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) May 6, 2021

होगा बद्रीनाथ धाम का आर्थिक विकास

प्रधान ने कहा कि बद्रीनाथ धाम केवल करोड़ों हिन्दुओं की आस्था का केन्द्र नहीं है. बल्कि देश में धार्मिक तीर्थ स्थलों की अर्थव्यवस्था का भी प्रमुख स्थान है. इसमें स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को गति देने की और क्षमता है. इसके री-डिवेलपमेंट से स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार पैदा करने और यहां के लोगों की आजीविका बेहतर करने के अवसर पैदा होंगे.

The holy Badrinath Dham is not only a centre of faith for crores of Hindus across the world it is also a major centre of India’s pilgrimage economy with a great potential to facilitate regional economic development, generate employment and improve quality of lives. pic.twitter.com/o1Wd4lyTbT — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) May 6, 2021

कंपनियों और बद्रीनाथ उत्थान ट्रस्ट के बीच समझौता

बद्रीनाथ के री-डेवलपमेंट को लेकर सरकारी तेल और गैस कंपनियों ने श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एक MoU पर साइन किए हैं. इस एमओयू में बद्रीनाथ धाम का जीर्णोद्धार और उसे एक धार्मिक स्मार्ट पहाड़ी शहर के रूप में विकसित करने की बात कही गई है. इस MoU पर साइन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की मौजूदगी में किए गए.

ये भी पढ़ें: