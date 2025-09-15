scorecardresearch
 

Gold-Silver Price Today: हफ्ते के पहले दिन गिरा सोना-चांदी, कीमतों में मामूली गिरावट, जानें आज का रेट

Gold Rate Today: सोना-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. पिछले कुछ दिनों से जहां सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था, वहीं अब इसमें मामूली गिरावट दर्ज की गई है. निवेशकों और खरीदारों के लिए यह राहत की खबर है क्योंकि त्योहारों का सीजन नजदीक है और इस दौरान ज्वैलरी की खरीदारी बढ़ जाती है.

Advertisement
X
सोने-चांदी के दाम में गिरावट
सोने-चांदी के दाम में गिरावट

भारतीय सर्राफा बाजार में आज (15 सितंबर) सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 999 प्रतिशत शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी की कीमतों में कमी देखी गई है. आइये जानते हैं, आज के रेट.

सोने की कीमतों में गिरावट

999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना आज 109603 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है. वहीं 995 शुद्धता वाला सोना 109164 रुपये प्रति 10 ग्राम है, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 100396 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 82202 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 64118 रुपये है.

सम्बंधित ख़बरें

Gold Silver Weekly Rate Update
Gold Rate: नहीं लग रहा ब्रेक... अब इतने रुपये में मिल रहा 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 
Gold-Silver Price Today 12 September 2025 (File Photo-ITG)
सोने की कीमत में रिकॉर्ड उछाल, चांदी का भी बढ़ा रेट 
Gold Rate Fall
रोज भाग रहा था सोना, आज अचानक हुआ इतना सस्ता, जानिए रेट 
Gold Price Today 11 September 2025 (File Photo- ITG)
सोना-चांदी हो गया सस्ता, 22 कैरेट Gold की कीमत आज भी 1 लाख के पार, जानें लेटेस्ट रेट 
सौना-चांदी हुआ सस्ता
Gold Rate में गिरावट, चांदी की कीमत भी घटी, जानें कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी 

चांदी का आज का रेट

वहीं चांदी का भाव आज 127763 रुपये किलो है, जो शुक्रवार को 128008 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ सस्ता?

  शुद्धता शुक्रवार शाम के रेट सोमवार सुबह का भाव कितने बदले रेट
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999     109707 109603 104 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995      109268 109164 104 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916      100492 100396 96 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750      82280 82202 78 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585      64179 64118 61 रुपये सस्ता
चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999      128008 127763 245
 रुपये सस्ती

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement