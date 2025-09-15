Gold-Silver Price Today: हफ्ते के पहले दिन गिरा सोना-चांदी, कीमतों में मामूली गिरावट, जानें आज का रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में आज (15 सितंबर) सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 999 प्रतिशत शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी की कीमतों में कमी देखी गई है. आइये जानते हैं, आज के रेट.

सोने की कीमतों में गिरावट

999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना आज 109603 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है. वहीं 995 शुद्धता वाला सोना 109164 रुपये प्रति 10 ग्राम है, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 100396 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 82202 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 64118 रुपये है.

चांदी का आज का रेट

वहीं चांदी का भाव आज 127763 रुपये किलो है, जो शुक्रवार को 128008 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ सस्ता?

शुद्धता शुक्रवार शाम के रेट सोमवार सुबह का भाव कितने बदले रेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 109707 109603 104 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 109268 109164 104 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 100492 100396 96 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 82280 82202 78 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 64179 64118 61 रुपये सस्ता चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999 128008 127763 245

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

