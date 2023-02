IAS Shah Faesal defends Adani: गौतम अडानी के समर्थन में खुलकर उतरे IAS शाह फैसल, कही ये बात, हो रही है खूब चर्चा!

अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के आरोपों का उद्योगपति गौतम अडानी (Gautam Adani) की कंपनियों पर काफी निगेटिव असर पड़ा है. हिंडनबर्ग के कथित खुलासे से अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. इस बीच विपक्ष ने भी अडानी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संसद में अडानी मामले को हंगामा जारी है. खासकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अडानी को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है.

इस बीच जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के बाद 2019 में सेवा से इस्तीफा देने वाले IAS अफसर शाह फैसल (Shah Faesal) एक बार फिर चर्चा में हैं. उन्होंने खुलकर गौतम अडानी का समर्थन किया है. सोशल मीडिया (Twitter) पर शाह फैसल द्वारा अडानी के समर्थन में लिखी बातों पर तरह-तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं.

अडानी का सम्मान करता हूं: फैसल

दरअसल, आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने लिखा है, मैं गौतम अडानी का सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों से जिस तरह से निपटा है, वो बेहद शानदार है, मैं उन्हें एक महान इंसान के रूप में जानता हूं, जो समाज में विविधता का दिल से सम्मान करते हैं. मैं अडानी भारत के शीर्ष पर देखना चाहता हूं. मैं आशा करता हूं कि गौतम अडानी और उनका परिवार जिस अग्निपरीक्षा का सामना कर रहा है, उससे वे बेहतरीन तरीके से बाहर निकलेंगे.'

I respect @gautam_adani for the way he has refused to let adversity get the better of him.

I know him as a great human being who is deeply respectful of diversity in the society and wants to see India on the top.

I wish him the best as he and his family face this trial by fire.