शेयर बाजार ने 27 नवंबर को ऑल टाइम हाई लगा दिया, जिसके बाद कई शेयरों पर टारगेट आने लगे हैं. अब ब्रोकरेज फर्मों ने SAMHI होटल्स पर कवरेज शुरू की है और पॉजिटिव रुख अपनाया है. यह शेयर 2 साल पहले ही मार्केट में एंटर हुआ था. इस शेयर पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का मानना ​​है कि SAMHI होटल्स के नतीजें मजबूत बने हुए हैं.

ब्रोकरेज का कहना है कि SAMHI का पोर्टफोलियो प्रीमियम सेगमेंट की ओर बढ़ रहा है, जबकि नेट-डेट/EBITDA में लगातार कमी से बैलेंस शीट मज़बूत हो रही है. इसके अलावा, घरेलू टूरिज्‍म में ग्रोथ, विदेशी टूरिज्‍म सुधार जैसे सेक्टर के अनुकूल माहौल के साथ-साथ गैर-मेट्रो बाजारों का विस्तार भी इस शेयर के लिए पॉजिटिव है.

यस सिक्योरिटीज ने कहा कि SAMHI में वर्तमान स्तर से बेहतर प्रदर्शन की महत्वपूर्ण क्षमता है, जिसके कई फैक्‍टर्स- दूसरी छमाही में संभावित तेजी, लगातार क्षमता वृद्धि से विकास की संभावना, एआरआर ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए नवीनीकरण और रीब्रांडिंग, प्रीमियम सेगमेंट की ओर पोर्टफोलियो ट्रांसफर, नेट-डेट/EBITDA में लगातार कमी के साथ बैलेंस शीट में सुधार और आकर्षक वैल्‍यूवेशन हैं.

ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि हमारा मानना ​​है कि दूसरी छमाही में ग्रोथ में तेजी के साथ-साथ लगातार लाभ और नेट डेट में कमी, स्टॉक के लिए खास वैल्‍यूवेशन में सहायक हो सकती है. हम वित्त वर्ष 25-28 के दौरान राजस्व, EBitda और PAT CAGR में क्रमशः 13 प्रतिशत, 17 प्रतिशत और 54 प्रतिशत की तेजी का अनुमान लगाते हैं. SAMHI का वैल्‍यूवेशन सितंबर 2027 के EV/EBITDA के 15 गुना पर करते हैं और 300 रुपये के साथ 'खरीदें' रेटिंग देते हैं.

रिकॉर्ड हाई से 30 फीसदी नीचे है शेयर

गुरुवार को SAMHI होटल्स के शेयर लगभग 7 प्रतिशत बढ़कर 193 रुपये पर पहुंच गए, जिस कारण इसका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 4,008 करोड़ रुपये हो गया. बुधवार को यह शेयर 181.20 रुपये पर बंद हुआ था. लगभग चार महीने पहले 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 254.60 रुपये से यह 30 प्रतिशत से ज्‍यादा गिर चुका है.

शेयर पर आया तगड़ा टारगेट

शेयरखान ने होटल स्टॉक पर अपने हालिया नोट में कहा है कि मौसमी नरमी से शॉर्ट टर्म ग्रोथ अभी प्रभावित हो सकती है, लेकिन होटल कंपनियों के कोर मजबूत बने हुए हैं. घरेलू यात्रा (अवकाश और कॉर्पोरेट दोनों) में ग्रोथ, अनुशासित मूल्य निर्धारण, विदेशी पर्यटकों के आगमन में सुधार, रणनीतिक रूप से कमरों की संख्या में बढ़ोतरी और अनुकूल मैक्रो आंकड़े उद्योग के दीर्घकालिक लचीलेपन में विश्वास प्रदान कर रहे हैं.

इसमें कहा गया है कि उद्योग आपूर्ति में संरचनात्मक बदलाव भी देख रहा है. नवी मुंबई, नोएडा, देहरादून, लखनऊ और उदयपुर जैसे गैर-मेट्रो डेस्टिनेशन में आक्रामक रूप से कमरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो भारत के हॉस्पिटालिटी इंडट्रीज के विस्तार के अगले चरण का संकेत है. इसमें SAMHI होटल्स पर पॉजिटिव नजरिया और 247 रुपये का टारगेट दिया है.

गौरतलब‍ है कि SAMHI होटल्स के शेयरों ने सितंबर 2023 में शेयर बाजार में एंट्री ली थी, क्योंकि इसने अपने शेयर 126 रुपये प्रति शेयर पर बेचकर निवेशकों से कुल 1,370 करोड़ रुपये जुटाए. इसका पोर्टफोलियो कई ब्रांडों के तहत अपर अपस्केल/अपस्केल, अपर मिडस्केल और मिडस्केल सेगमेंट में डाइवर्सिफाइड है, जिनमें रेनेसां, शेरेटन, हयात रीजेंसी, फेयरफील्ड बाय मैरियट और हॉलिडे इन एक्सप्रेस शामिल हैं.

(नोट- यहां बताया गया टारगेट, ब्रोकरेज के अपने विचार हैं. aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

