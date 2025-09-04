जितना बड़ा TV उतना बड़ा फायदा... दिवाली पर खरीदारों की होगी मौज, सरकार का ऐलान!

GST रिफॉर्म 22 सितंबर से देश में लागू होने वाला है, जिसे लेकर बहुत सी चीजें सस्‍ती होने जा रही हैं. आम जरूरत की चीजों से दिवाली के मौके पर ज्‍यादा खरीदे जाने वाले आइटम्‍स- TV, AC, फ्रीज के दाम में भी भारी कटौती होने वाली है. जीएसटी काउंसिल की ओर से TV, AC, फ्रीज पर जीएसटी को 28 फीसदी टैक्‍स Slab से हटाकर अब 18% स्‍लैब में रख दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार रात में जीएसटी दर को लेकर ऐलान करते हुए कहा कि 32" से बड़ी साइज की TV पर GST 28 फीसदी नहीं, बल्कि अब 18 फीसदी लगेगा. जिसका मतलब है कि जितनी बड़ी TV होगी, उतना ही ज्‍यादा छूट आपको मिलेगा. आइए समझते हैं किन टीवी पर आपकी कितनी बचत होगी...

दिवाली पर खरीदारों की होगी मौज!

दिवाली के मौके पर हर बार टीवी, फ्रीज जैसी चीजों की ज्‍यादा बिक्री होती है, उनमें भी सबसे ज्‍यादा 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच, और 65 इंच की TV की सेल होती है. इस बार GST में कटौती के कारण इसकी बिक्री और भी ज्‍यादा बढ़ सकती है, क्‍योंकि लोगों को नए जीएसटी रिफॉर्म के तहत बड़ी बचत होगी. 32 इंच से बड़ा टीवी, चाहे उसकी जितनी भी कीमत हो... उसके दाम में बड़ी गिरावट होगी.

32" से बड़े साइज की TV पर कितनी बचत?

43 इंच की TV के रेट में कितनी बचत

₹35000 की 43 इंच टीवी पर पहले 28% जीएसटी = ₹9800

अब 18% जीएसटी = ₹6300

बचत: ₹3500

50 इंच की टीवी पर कुल बचत

50 इंच की टीवी पर एवरेज प्राइस ₹45000 पर पहले 28% जीएसटी = ₹12600

अब 18% जीएसटी = 8100 रुपये

कुल बचत = 4500 रुपये

55 इंच टीवी कितनी सस्‍ती होगी?

मान लीजिए इसकी एवरेज प्राइस ₹50000 पर पहले 28% जीएसटी = ₹14000

अब 18% जीएसटी = ₹9000

कुल बचत= ₹5000

65 इंच टीवी के दाम कितने घटेंगे?

मान लीजिए इसकी एवरेज प्राइस ₹70000 पर पहले 28% जीएसटी = ₹19600

अब 18% जीएसटी = ₹12600

कुल बचत= ₹7000

गौरतलब है कि जीएसटी में बदलाव के बाद अब चार स्‍लैब की जगह सिर्फ 2 टैक्‍स स्‍लैब ही होंगे. 22 सितंबर से 12 और 28% जीएसटी स्‍लैब को हटा दिया जाएगा. सिर्फ 5 फीसदी और 18 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब ही लागू होंगे. इस बदलाव के बाद आम आदमी से जुड़ी ज्‍यादातर चीजों के दाम घट जाएंगे.

