₹120 तक गिर सकता है Groww का शेयर, एक्‍सपर्ट बोले- बेच दो... आज 10% टूटा

लिस्‍ट होने के बाद लगातार 5 कारोबारी सत्रों में आई शानदार तेजी के बाद आज ग्रो का शेयर भरभराकर टूट गया. आज इस शेयर ने 10 फीसदी का लोअर सर्किट लगाया.

आज 10 फीसदी गिरा ग्रो का शेयर. (Photo: Pixabay)
आज 10 फीसदी गिरा ग्रो का शेयर. (Photo: Pixabay)

ऑनलाइन स्‍टॉक इन्‍वेस्‍ट प्‍लेटफॉर्म की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड के शेयरों की लिस्टिंग 12 नवंबर को हुआ था, जिसके बाद से ही इस कंपनी के शेयरों में गजब की तेजी देखी जा रही थी. 5 कारोबारी दिन में ही इस शेयर ने निवेशकों को मालामाल कर दिया. यह अपने आईपीओ प्राइस से 90 फीसदी तक उछल चुका था, लेकिन आज इस शेयर में 10 फीसदी का लोअर सर्किट लगा है. 

बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड के शेयर बुधवार को 10 प्रतिशत गिरकर 169.94 रुपये पर बंद हुए. हालांकि अभी यह शेयर अपने आईपीओ प्राइस 100 रुपये से 69.94 प्रतिशत ऊपर है. एक्‍सपर्ट्स ने इस शेयर पर बेचने की सलाह दी है और कहा है कि यह शेयर अभी और गिर सकता है. 

बिलियनब्रेन्स गैराज का 6,632.30 करोड़ रुपये का IPO 4 नवंबर से 7 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था. इस इश्यू में 1,060 करोड़ रुपये की नई शेयर बिक्री और 55,72,30,051 इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (OFS) शामिल था. इस आईपीओ की लिस्टिंग 12 नवंबर को हुई थी.

Groww पर एक्‍सपर्ट की क्‍या है राय? 
बाजार के जानकार वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज में इक्विटी रणनीति निदेशक क्रान्ति बाथिनी ने कहा कि Groww का मौजूदा वैल्‍यूवेशन बहुत हाई है. उन्होंने कहा कि अल्पकालिक से मध्यम अवधि के नज़रिए से, ग्रो का वैल्‍यूवेशन बढ़ा हुआ लग रहा है.एक डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म के रूप में इसने वित्तीय सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रभाव डाला है. निवेशकों को अगली कुछ तिमाहियों में कंपनी की कमाई पर नजर रखनी चाहिए. IPO निवेशक मौजदूा स्‍तरों पर कुछ मुनाफा कमाने पर विचार कर सकते हैं. 

120 रुपये तक गिर सकता है ये शेयर
मास्टरट्रस्ट के मुख्य अनुसंधान अधिकारी रवि सिंह ने कहा कि शेयर चार्ट पर अच्छा नहीं लग रहा है और यह 120 रुपये के स्तर तक गिर सकता है. उन्होंने सुझाव दिया कि निवेशकों को मौजूदा स्तर पर इससे बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए.

133 रुपये तक गिरने का अनुमान
सेबी रजिस्‍टर्ड एक्‍सपर्ट एआर रामचंद्रन ने भी निवेशकों को मुनाफावसूल करने की सलाह दी है और कहा है कि 133 रुपये तक की कीमत में सुधार की संभावना है. बता दें कि 12 नवंबर को लिस्‍ट हुई कंपनी 21 नवंबर को अपने सितंबर तिमाही नतीजों का ऐलान करेगी, जिसके बाद इस शेयर पर नया नजरिया आ सकता है. 

(नोट- यहां बताया गया टारगेट एक्‍सपर्ट्स के अपने विचार हैं. aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
