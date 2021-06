पैन-आधार लिंक, ‘विवाद से विश्वास योजना’ का बढ़ा समय, टैक्सपेयर्स के लिए कई राहतों की घोषणा

कोरोना से जूझ रही देश की आबादी और टैक्सपेयर्स को राहत पहुंचाने के लिए आज सरकार ने गई घोषणाएं की. इसमें पैन-आधार लिंक और विवाद से विश्वास योजना का समय बढ़ाया जाना शामिल है.

अब 30 सितंबर तक करें पैन-आधार लिंक

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि पैन-आधार लिंक करने की समयसीमा को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. अब टैक्सपेयर्स 30 जून की बजाय 30 सितंबर 2021 तक पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं.

विवाद से विश्वास भुगतान 31 अगस्त तक

इसी के साथ सरकार ने ‘विवाद से विश्वास योजना’ के तहत बिना ब्याज के भुगतान के लिए समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 तक कर दी है. वहीं योजना के तहत ब्याज के साथ भुगतान करने की सीमा को और दो महीने यानी 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

आवास में निवेश पर कर छूट की अवधि बढ़ी

इनकम टैक्स पेयर्स के लिए सरकार ने आवास में निवेश पर कर छूट की समयसीमा भी तीन महीने बढ़ाई है. आवास में निवेश पर कर छूट का लाभ लेने वाले करदाता अब 30 जून के बजाय 30 सितंबर 2021 तक किए गए निवेश पर ये छूट ले सकते हैं. इसके लिए निवेश 1 अप्रैल 2021 के बाद ही किया जाना चाहिए.

