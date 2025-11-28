Goldman Sachs ने कहा- ये शेयर देगा 61% का रिटर्न, अभी खरीदने का मौका!

स्‍टॉक मार्केट में अब तेजी दिखाई दे रही है. गुरुवार को शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई लगा दिया. हालांकि इसके बाद इसमें दबाव दिखाई दिया, लेकिन निवेशकों की उम्‍मीदों को मजबूती मिली है. इस बीच, कंपनियों के अलग -अलग टारगेट आने लगे हैं. अब गोल्‍डमैन सैक्‍स (Goldman Sachs) ने एक कंपनी पर बड़ा टारगेट दिया है.

गोल्डमैन सैक्स ने इमामी पर अपने सकारात्मक रुख को अपनाते हुए गुरुवार को जारी एक रिसर्च नोट में इसे 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी है. ब्रोकरेज ने इस शेयर को लेकर 825 रुपये का टारगेट दिया है, जो बाजार में अब तक का सबसे ऊंचा अनुमान है और मौजूदा स्तरों से 61% की बढ़त का अनुमान है.

शानदार नतीजे की उम्‍मीद

गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, इमामी की बढ़ोतरी और वैल्‍यूवेशन सेक्‍टर्स के मुताबिक बने हुए हैं, जबकि आय में अस्थिरता ने ग्रोथ को कम कर दिया है, जिससे कंपनी के मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ रहा है. जब इसके रिजल्‍ट में ग्रोथ दिखेगी तो इसके शेयर में शानदार तेजी आ सकती है. गोल्‍डमैन सैक्‍स का अनुमान है कि चौथी तिमाही में इसकी कमाई अच्‍छी हो सकती है.

एमके ग्‍लोबल ने भी दिया टारगेट

Emami के शेयर गुरुवार को 2.52% बढ़कर 512.85 रुपये पर बंद हुए. पिछले एक महीने में शेयर में 6% की गिरावट आई है, जिससे 2025 की शुरुआत से इसकी गिरावट 16% हो गई है. शेयर की कीमत अब हाल के 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर ₹692 से 26% नीचे है. गोल्डमैन सैक्स के बाद एमके ने इस शेयर के लिए ₹800 का लक्ष्य रखा है.

ये निगेटिव फैक्‍टर बने हुए हैं

भविष्य की ओर देखते हुए, गोल्डमैन सैक्स को अगली चार तिमाहियों में इमामी के लिए मजबूत रिकवरी की उम्मीद है, जिससे उसके शेयर प्राइस में सुधार को बल मिल सकता है. हालांकि ब्रोकरेज ने अपनी थीसिस में कई निगेटिव रिस्‍क की ओर इशारा किया है, जिसमें प्रमुख विशिष्ट क्षेत्रों में अत्यधिक निवेश, अप्रत्याशित प्रबंधन टीम में बदलाव की संभावना, विशिष्ट क्षेत्रों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और प्रतिकूल मौसम की स्थिति आदि शामिल है.

(नोट- यहां बताया गया टारगेट, ब्रोकरेज फर्म के अपने विचार हैं. aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

