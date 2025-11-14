ग्‍लोबल से लेकर भारतीय शेयर बजाार में आज गिरावट देखी जा रही है. इस बीच, सोना-चांदी की कीमतों में अचानक गिरावट आई है. मल्‍टी कमोडिटी मार्केट (MCX) पर सोना 859 रुपये गिरकर 1,25,892 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं चांदी के भाव में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है .

चांदी की कीमत MCX पर आज 1900 रुपये प्रति किलो कम हुई है. यहां 5 दिसंबर वायदा के लिए 1 किलो चांदी की कीमत 1,60,567 रुपये है. सोना-चांदी के भाव में यह गिरावट दिसंबर में अमेरिकी फेड रेट कटौती की उम्‍मीदें कम होने के बाद आई है. इससे डॉलर इंडेक्‍स में कमजोर हुआ है, जिसका असर सोने और चांदी जैसे मेटल की कीमतों पर पड़ा है.

रिकॉर्ड हाई से इतना सस्‍ता हुआ सोना-चांदी

अभी भी रिकॉर्ड हाई से सोने और चांदी का भाव काफी कम है. चांदी अपने ऑल टाइम हाई लेवल 1.70 लाख रुपये प्रति किलो से 10 हजार रुपये सस्‍ता है और यह अभी 1,60,567 रुपये पर है. वहीं गोल्‍ड की कीमत अपने ऑल टाइम हाई लेवल 1.32 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से 6 हजार रुपये कम हो चुका है. यह अभी 1,25,892 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

आपके शहर में 24 कैरेट सोना और चांदी का भाव

पटना में सोना की कीमत आज ₹127900 प्रति 10 ग्राम है. चांदी की कीमत ₹1,73,100 प्रति किलो है.

दिल्‍ली में सोना 128000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं चांदी की कीमत ₹1,73,100 प्रति किलो है.

मुंबई में 10 ग्राम सोने का भाव ₹127850 है. वहीं चांदी की कीमत ₹1,73,100 प्रति किलो है.

चेन्‍नई में 10 ग्राम गोल्‍ड की कीमत ₹129160 है, जबकि चांदी की कीमत ₹1,73,100 प्रति किलो है.

लखनऊ में 10 ग्राम सोने का भाव ₹128000 है, जबकि चांदी की कीमत ₹1,73,100 प्रति किलो है.

सर्राफा बाजार में भी सोने-चांदी के भाव हुए कम

IBJA की वेबसाइट पर भी सोने-चांदी के दाम घटे हैं. यहां 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 1,25,428 रुपये है. 22 कैरेट सोने का भाव 1,14,892 रुपये प्रति 10 ग्राम है और 18 कैरेट सोने का भाव 94071 रुपये प्रति 10 ग्राम है. सोने के साथ ही चांदी के दाम भी कम हुए हैं. 1 किलो चांदी की कीमत आज 1,60,656 रुपये है.

