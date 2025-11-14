scorecardresearch
 

Gold Rates: अचानक गिरे सोने-चांदी के भाव... आज इतने हुए सस्‍ते, जानिए नए रेट्स

सोना-चांदी के भाव में आज बड़ी गिकरावट आई है. शेयर बाजार में गिरावट के साथ ही ये कीमती धातु भी तेजी से गिरे हैं. चांदी के भाव में 1900 रुपये प्रति किलो की कमी आई है.

Advertisement
X
सोने-चांदी के दाम गिरे. (Photo: AI-Generated)
सोने-चांदी के दाम गिरे. (Photo: AI-Generated)

ग्‍लोबल से लेकर भारतीय शेयर बजाार में आज गिरावट देखी जा रही है. इस बीच, सोना-चांदी की कीमतों में अचानक गिरावट आई है. मल्‍टी कमोडिटी मार्केट (MCX) पर सोना 859 रुपये गिरकर 1,25,892 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं चांदी के भाव में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है . 

चांदी की कीमत MCX पर आज 1900 रुपये प्रति किलो कम हुई है. यहां 5 दिसंबर वायदा के लिए 1 किलो चांदी की कीमत 1,60,567 रुपये है. सोना-चांदी के भाव में यह गिरावट दिसंबर में अमेरिकी फेड रेट कटौती की उम्‍मीदें कम होने के बाद आई है. इससे डॉलर इंडेक्‍स में कमजोर हुआ है, जिसका असर सोने और चांदी जैसे मेटल की कीमतों पर पड़ा है.

रिकॉर्ड हाई से इतना सस्‍ता हुआ सोना-चांदी 
अभी भी रिकॉर्ड हाई से सोने और चांदी का भाव काफी कम है. चांदी अपने ऑल टाइम हाई लेवल 1.70 लाख रुपये प्रति किलो से 10 हजार रुपये सस्‍ता है और यह अभी 1,60,567 रुपये पर है. वहीं गोल्‍ड की कीमत अपने ऑल टाइम हाई लेवल 1.32 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से 6 हजार रुपये कम हो चुका है. यह अभी 1,25,892 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

सम्बंधित ख़बरें

Gold and Silver Price
चांदी की कीमत में 7 हजार से ज्यादा का उछाल, सोना भी महंगा, यहां देखें रेट 
Digital Gold Side Effect
आप भी खरीदते हैं 10-20 रुपये का 'Digital Gold', आज से ही संभल जाएं, ये बड़े खतरे 
Gold Price Today 12 November 2025 (File Photo- ITG)
सोने की कीमत घटी, चांदी का बढ़ा भाव, जानें 22-24 कैरेट गोल्ड का रेट 
Robert Kiyosaki Advice
'किसी को एक मछली मत दो, उसे पकड़ना सिखाओ', कियोसाकी बोले- गरीब भी बन सकता है अमीर 
Gold-Silver Price Today 4 November
चांदी ₹2600 महंगी, सोने की कीमत में भी ₹1700 का उछाल, यहां देखें रेट 
Advertisement

आपके शहर में 24 कैरेट सोना और चांदी का भाव

  • पटना में सोना की कीमत आज ₹127900 प्रति 10 ग्राम है. चांदी की कीमत ₹1,73,100 प्रति किलो है. 
  • दिल्‍ली में सोना 128000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं चांदी की कीमत ₹1,73,100 प्रति किलो है.
  • मुंबई में 10 ग्राम सोने का भाव ₹127850 है. वहीं चांदी की कीमत ₹1,73,100 प्रति किलो है.
  • चेन्‍नई में 10 ग्राम गोल्‍ड की कीमत ₹129160 है, जबकि चांदी की कीमत ₹1,73,100 प्रति किलो है.
  • लखनऊ में 10 ग्राम सोने का भाव ₹128000 है, जबकि चांदी की कीमत ₹1,73,100 प्रति किलो है. 

सर्राफा बाजार में भी सोने-चांदी के भाव हुए कम 

IBJA की वेबसाइट पर भी सोने-चांदी के दाम घटे हैं. यहां 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 1,25,428 रुपये है. 22 कैरेट सोने का भाव 1,14,892 रुपये प्रति 10 ग्राम है और 18 कैरेट सोने का भाव 94071 रुपये प्रति 10 ग्राम है. सोने के साथ ही चांदी के दाम भी कम हुए हैं. 1 किलो चांदी की कीमत आज 1,60,656 रुपये है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement