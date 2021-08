Gold-Silver Price Today: सोना हुआ महंगा, चांदी के भी बढ़े भाव, जानें आज का लेटेस्ट रेट

Gold Rate Silver Price Today 30 August 2021: भारतीय बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार यानी 30 अगस्त को सोना (Gold) और चांदी (Silver) दोनों ही धातुओं की कीमत में उछाल आया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक आज (30 अगस्त) सुबह 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 47547 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया जबकि चांदी 63610 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है.

Gold and Silver Rate: सोने-चांदी का आज यानी 30 अगस्त का रेट

शुक्रवार के मुकाबले आज कितना महंगा हुआ सोना-चांदी

सोना-चांदी की कीमतों में शुक्रवार शाम के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है. 24 कैरेट सोना 398 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है जबकि चांदी का भाव शुक्रवार के मुकाबले 672 रुपये प्रति बढ़ गया है.

मिस्ड कॉल से जानिए सोने-चांदी का भाव

ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं. 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड जूलरी के खुदरा रेट जानने के लिए 8955664433 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं. कुछ ही देर में एसएमएस के जरिए रेट्स मिल जाएंगे. इसके अलावा लगातार अपडेट्स की जानकारी के लिए www.ibja.co या ibjarates.com पर देख सकते हैं.

#indicative #Retail selling #Rates for #Jewellery

To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433 pic.twitter.com/bua4771NyO