scorecardresearch
 

Gold को लेकर US से भारत तक हड़कंप, एक्सपर्ट का Alert- फटने वाला है बुलबुला

सोना ने आज फिर रिकॉर्ड हाई लेवल टच कर दिया है. लेकिन अब जेपी मॉर्गन समेत कई एक्‍सपर्ट की इसपर प्रतिक्रिया आई है. जेपी मॉर्गन के एक विशेषज्ञ ने सोने के दाम में बड़ी गिरावट की आशंका जताई है.

Advertisement
X
सोना ने बनाया नया रिकॉर्ड (Photo: Pixeles)
सोना ने बनाया नया रिकॉर्ड (Photo: Pixeles)

गोल्‍ड की कीमत कम नहीं हो रही है, पिछले कुछ दिनों से सोना हर दिन रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है. एमसीएक्‍स पर आज भी सोना करीब 1800 रुपये उछला है. मल्‍टी कमोडिटी मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 113990 रुपये पर है. वहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने की कीमत ने ऑल टाइम हाई लेवल टच किया. 

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत में 3,759.02 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को छूने के बाद हाजिर सोना 0.2% बढ़कर 3,753.25 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.3% बढ़कर 3,787.40 डॉलर हो गया. लेकिन इस बीच जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन ने चेतावनी दी कि बुलियन से लेकर बिटकॉइन तक, सभी बाजारों में व्यापक परिसंपत्ति बुलबुला फूट सकता है और सोने के भाव में बड़ी गिरावट आ सकती है. 

मुंबई में जेपी मॉर्गन इंडिया इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में, डिमन ने खतरे की घंटी की वॉर्निंग दी. सीएनबीसी-टीवी18 के अनुसार, उन्होंने कहा कि हम बुलबुले की स्थिति में पहुंच रहे हैं. हमें नहीं पता है कि हम अभी कहां हैं, लेकिन अबतक की सबसे ऊंची स्टॉक कीमतें, अब तक की सबसे ऊंचा सोना, अब तक की सबसे ऊंचे क्रिप्टो पर खड़े हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Typically, gold prices benefit from US rate cuts as lower interest rates reduce the opportunity cost of holding non-yielding assets.
सोने का रेट 1 लाख 13 हजार के पार, चांदी की कीमत में भी उछाल 
India remains one of the largest consumers of gold globally, with a deeply entrenched cultural and investment interest in the metal.
नवरात्र के पहले दिन सोने की कीमत में रिकॉर्ड उछाल, चांदी भी हुई महंगी, जानिए लेटेस्ट रेट 
Gold Rate Weekly Update
Gold Rate: सस्ता हुआ या बढ़ गया दाम, हफ्तेभर में इतना बदला 24 कैरेट गोल्ड का रेट 
Gold rate today (19 Sep)
सोने की कीमतों में आई मामूली गिरावट, चांदी ने मारी उछाल, जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट रेट 
Gold Price Correction Possibility
अभी मत खरीदना सोना... भारी गिरावट का अनुमान, इतना सस्ता हो सकता है भाव! 
Advertisement

ICICI Prudential के S. Naren ने भी डर की संभावना जताई है. उन्‍होंने गोल्‍ड की इस तेजी को वॉर्निंग साइन नाम दिया है. उन्‍होंने कहा है कि जब कोई चीज तेजी से बढ़े तो आगे वह नुकसान भी करा सकती है.

आज क्‍यों आया सोने में इतना उछाल? 
सोने में बढ़ती उछाल, अमेरिकी फेड रेट कटौती के बाद आई है. कैपिटल डॉट कॉम के एक्‍सपर्ट काइल रोडा ने कहा कि मुझे लगता है कि यह मुख्य रूप से मौद्रिक नीति की अपेक्षाओं, संभावित रूप से कम ब्याज दरों और महंगाई के लिए बढ़ते जोखिमों के कारण है. कुछ अन्‍य एक्‍सपर्ट का कहना है कि अमेरिका में ब्‍याज दरों में और कटौती और कमजोर डॉलर के कारण सोने के भाव में इतनी उछाल देखी गई है. 

जल्‍द सोना होगा सस्‍ता
कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि तकनीकी कारकों के कारण सोने में जल्‍द ही गिरावट आएगी, जबकि व्यापक रुझान सकारात्मक बना हुआ है. OANDA के वरिष्ठ बाजार विश्लेषक केल्विन वोंग ने कहा कि शॉर्ट टर्म में अभी भी तेजी बरकरार है, लेकिन हम तकनीकी कारकों के कारण शॉर्ट टर्म में गिरावट की उम्मीद करते हैं.

महंगाई की चिंताओं ने सोने की मांग बढ़ाई
एएनजेड ने कहा कि धीमी होती आर्थिक वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, बदलते भू-राजनीतिक नजरिया और कमजोर अमेरिकी डॉलर के कारण सोने की निवेश मांग मजबूत बनी हुई है. अन्य कीमती धातुओं में मिला-जुला रुख देखने को मिला. हाजिर चांदी 0.6% गिरकर 43.82 डॉलर प्रति औंस पर आ गई, जो 14 साल का उच्चतम स्तर है. प्लैटिनम 0.3% गिरकर 1,412.64 डॉलर पर आ गया, जबकि पैलेडियम 0.3% बढ़कर 1,182 डॉलर पर पहुंच गया है. 

Advertisement

सर्राफा बाजार में सोने का भाव? 
IBJA के मुताबिक, 24 कैरेट Gold का दाम 113500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि कल इसका भाव 111167 रुपये था. 22 कैरेट सोने का भाव आज 103964 रुपये प्रति 10 ग्राम है. कल 23 कैरेट का भाव 101829 रुपये था. इसी तरह, कल 18 कैरेट सोने का भाव 83375 रुपये था, जबकि आज इसका भाव 85124 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement