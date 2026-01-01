scorecardresearch
 
New Year 2026 Gold-Silver Rate: नए साल के पहले दिन गिरे सोना-चांदी के दाम, यहां देखें लेटेस्ट रेट

New Year 2026 Gold-Silver Rate: नए साल के पहले दिन चांदी सस्ती हुई है. आज 1 जनवरी 2026 को चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है और गोल्ड रेट भी कम हुए हैं. चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत 2,500 रुपये से ज्यादा सस्ती हुई है. आइए जानते हैं न्यू ईयर के पहले दिन सोना-चांदी का लेटेस्ट भाव क्या है?

सोना-चांदी की दाम सस्ते हुए (Photo: PTI)
साल 2026 के पहले दिन चांदी सस्ती हुई है और सोने के दामों में भी मामुली गिरावट आई है.  आज 1 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,33,151 है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, साल 2025 के अंतिम दिन बुधवार, 31 दिसंबर को 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,22,007 प्रति 10 ग्राम था, जो आज गुरुवार 1 जनवरी की सुबह ₹1,21,966 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. वहीं, आज चांदी के भाव में 2 हजार 500 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि कल 31 दिसंबर 2025 को शाम के समय सोना-चांदी के भाव बढ़े थे.

Gold-Silver Price Today, 1 January 2026: नए साल की शुरुआत में सोना-चांदी के लेटेस्ट भाव

  शुद्धता बुधवार शाम का रेट गुरुवार
सुबह का रेट		 कितना सस्ता?
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 133195 133151 ₹44 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 132662 132618 ₹44 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 122007 121966 ₹41 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 99896 99863 ₹33 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 77919 77893 ₹26 सस्ता
चांदी (प्रति 1 किलो) 999 230420 227900 ₹2520 सस्ती

बुधवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹133099 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹133195 प्रति 10 ग्राम

बुधवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹229433 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹230420 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं. बता दें IBJA की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

