Gold-Silver Price Today: नहीं थम रही सोने-चांदी की रफ्तार, जानें क्या है ज्वैलरी वाले 22 कैरेट सोने की कीमत

भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 02 सितंबर, 2025 को भी सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 104662 पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी महंगा हुआ है.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

शुद्धता सोमवार शाम के रेट मंगलवार सुबह का भाव कितने बदले रेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 104493 104662 169 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 104075 104243 168 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 95716 95870 154 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 78370 78497 127 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 61128 61227 99 रुपये महंगा चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999 122800 123281 481

रुपये महंगी

राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 104243 रुपये है, जो सोमवार को 104075 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 95870 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो कल 95716 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 78497 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 61227 रुपये है.

चांदी का रेट

चांदी का भाव आज 123281 रुपये किलो है, जो शुक्रवार को 122800 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

