Gold Price Today: नहीं थम रही सोने-चांदी की रफ्तार, आज फिर हुआ महंगा, जानें गोल्ड-सिल्वर का रेट

Gold Rate Today: इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, आज सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखी गई है. आइये जानते हैं, आज क्या है, 22 और 24 कैरेट गोल्ड का रेट.

Gold Silver price
Gold Silver price

सोने-चांदी की कीमतों में बढ़त का सिलसिला जारी है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 28 अगस्त को भी सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 101239 रुपये पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी महंगा हुआ है. 27 अगस्त को सरकारी अवकाश के चलते मार्केट बंद रही.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

  शुद्धता  मंगलवार शाम के रेट गुरुवार सुबह का भाव कितने बदले रेट
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999     100884 101239 355 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995      100480 100834 354 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916      92410 92735 325 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750      75663 75929 266 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585      59017 59225 208 रुपये महंगा
चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999      115870 116688 818
 रुपये महंगी

राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 100834 रुपये है, जो मंलवार को 100480 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 92735 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो परसो 92410 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 75929 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 59225 रुपये है.

चांदी का रेट

चांदी का भाव आज 116688 रुपये किलो है, जो मंगलवार को 115870 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

