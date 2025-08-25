Gold-Silver Price Today: सोना फिर पहुंचा 1 लाख के पार, चांदी की कीमत में भी उछाल बरकरार, जानें आज का रेट

सोने-चांदी की कीमतों में बढ़त का सिलसिला शुरू हो गया है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 25 अगस्त को भी सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 100345 रु के पार पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी महंगा हुआ है.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

शुद्धता शुक्रवार शाम के रेट सोमवार सुबह का भाव कितने बदले रेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 99358 100345 987 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 98960 99943 983 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 91012 91916 904 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 74519 75259 740 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 58124 58702 578 रुपये महंगा चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999 113906 116533 2627

रुपये महंगी

राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 99943 रुपये है, जो शुक्रवार को 98960 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 91916 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो 91012 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 75259 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 58702 रुपये है.

चांदी का रेट

चांदी का भाव आज 116533 रुपये किलो है, जो शुक्रवार को 113906 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

