scorecardresearch
 

Gold Price Today: 22 अगस्त को भी महंगी हुआ चांदी, सोने के भाव भी बढ़ें, जानें आज क्या हैं रेट

Gold Rate Today: इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, आज सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखी गई है. आइये जानते हैं, आज क्या है, 22 और 24 कैरेट गोल्ड का रेट.

Advertisement
X
Gold Silver rate today
Gold Silver rate today

सोने-चांदी की कीमतों में बढ़त का सिलसिला शुरू हो गया है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 22 अगस्त को भी सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 99242 रु के पार पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी महंगा हुआ है.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

  शुद्धता  गुरुवार शाम के रेट शुक्रवार सुबह का भाव कितने बदले रेट
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999     99147 99242 95 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995      98750 98845 95 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916      90819 90906 87 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750      74360 74432 72 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585      58001 58057 56 रुपये महंगा
चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999      112690 113931 1241
 रुपये महंगी

राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 98845 रुपये है, जो बुधवार को 98750 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 90906 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो कल 90819 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 74432 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 58057 रुपये है.

सम्बंधित ख़बरें

Gold Silver rate today
चांदी ने फिर मारी उछाल, 15000 रु से ज्यादा बढ़े रेट, जानें कितना महंगा हुआ सोना 
Gold Silver Rate Fall
हर रोज गिर रहे भाव, सिर्फ इतने दिन में सोना- 3000 और चांदी- 4000 रुपये हुई सस्ती 
Gold-Silver Price
2400 रु सस्ती हुई चांदी, साने के भी गिरे दाम, जानें 20 अगस्त को क्या हैं गोल्ड-सिल्वर के रेट 
argan oil - liquid gold
क्यों आर्गन ऑयल कहलाता है ‘Liquid Gold’? जानिए... 
Gold-Silver rate
सोने-चांदी की कीमत में गिरावट जारी, 91000 हजार से नीचे आया 22 कैरेट गोल्ड 
Advertisement

चांदी का रेट

चांदी का भाव आज 113931 रुपये किलो है, जो बुधवार को 112690 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement