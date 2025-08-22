Gold Price Today: 22 अगस्त को भी महंगी हुआ चांदी, सोने के भाव भी बढ़ें, जानें आज क्या हैं रेट

सोने-चांदी की कीमतों में बढ़त का सिलसिला शुरू हो गया है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 22 अगस्त को भी सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 99242 रु के पार पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी महंगा हुआ है.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

शुद्धता गुरुवार शाम के रेट शुक्रवार सुबह का भाव कितने बदले रेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 99147 99242 95 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 98750 98845 95 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 90819 90906 87 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 74360 74432 72 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 58001 58057 56 रुपये महंगा चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999 112690 113931 1241

रुपये महंगी

राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 98845 रुपये है, जो बुधवार को 98750 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 90906 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो कल 90819 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 74432 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 58057 रुपये है.

चांदी का रेट

चांदी का भाव आज 113931 रुपये किलो है, जो बुधवार को 112690 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

