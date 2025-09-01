Gold Price Today: रिकॉर्ड उछाल! सोना ढाई हजार तो चांदी के 5 हजार से ज्यादा रुपये बढ़े, जानें नए रेट

सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कई दिनों से बढ़त का सिलसिला जारी है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 01 सितंबर, 2025 को भी सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 104792 पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी महंगा हुआ है.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

शुद्धता शुक्रवार शाम के रेट सोमवार सुबह का भाव कितने बदले रेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 102388 104792 2404 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 101978 104372 2394 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 93787 95990 2203 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 76791 78594 1803 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 59897 61303 1406 रुपये महंगा चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999 117572 123250 5678

रुपये महंगी

राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 104372 रुपये है, जो शुक्रवार को 101978 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 95990 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो पिछले कारोबारी दिन 93787 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 78594 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 61303 रुपये है.

चांदी का रेट

चांदी का भाव आज 123250 रुपये किलो है, जो शुक्रवार को 117572 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

