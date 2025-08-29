Gold Price Today: 93 हजार रु प्रति 10 ग्राम के पार हुआ सोना, जानें 29 अगस्त को क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कई दिनों से बढ़त का सिलसिला जारी है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 29 अगस्त को भी सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख, 2 हजार के पार पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी महंगा हुआ है.
सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?
|शुद्धता
|गुरुवार शाम के रेट
|शुक्रवार सुबह का भाव
|कितने बदले रेट
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999
|101506
|102089
|583 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995
|101100
|101680
|580 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916
|92980
|93514
|534 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750
|76130
|76567
|437 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585
|59381
|59722
|341 रुपये महंगा
|चांदी (प्रति 10 ग्राम)
|999
|117110
|117256
|146
रुपये महंगी
राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 101680 रुपये है, जो गुरुवार को 101100 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 93514 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो कल 92980 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 76567 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 59722 रुपये है.
चांदी का रेट
चांदी का भाव आज 117256 रुपये किलो है, जो गुरुवार को 117110 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.
बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.