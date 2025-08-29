scorecardresearch
 

Gold Price Today: 93 हजार रु प्रति 10 ग्राम के पार हुआ सोना, जानें 29 अगस्त को क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

Gold Rate Today: अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में मजबूती और घरेलू मांग के असर से सोना-चांदी नए रिकॉर्ड गढ़ रहे हैं. सर्राफा बाज़ार में लगातार बढ़ती कीमतों ने जहां निवेशकों को सहारा दिया है, वहीं आम खरीदारों के लिए गहने खरीदना और मुश्किल होता जा रहा है.

Advertisement
X
Gold Silver rate today
Gold Silver rate today

सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कई दिनों से बढ़त का सिलसिला जारी है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 29 अगस्त को भी सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख, 2 हजार के पार पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी महंगा हुआ है.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

  शुद्धता  गुरुवार शाम के रेट शुक्रवार सुबह का भाव कितने बदले रेट
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999     101506 102089 583 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995      101100 101680 580 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916      92980 93514 534 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750      76130 76567 437 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585      59381 59722 341 रुपये महंगा
चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999      117110 117256 146
 रुपये महंगी

राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 101680 रुपये है, जो गुरुवार को 101100 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 93514 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो कल 92980 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 76567 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 59722 रुपये है.

सम्बंधित ख़बरें

dream-11 and winzo plan B after banned for rmg platforms
RMG Ban के बाद Dream11 और Winzo की नई चाल! 
Gold Silver price
नहीं थम रही सोने-चांदी की रफ्तार, आज फिर हुआ महंगा, जानें गोल्ड-सिल्वर का रेट 
Gold-Silver rate
सोने-चांदी आज भी हुआ महंगा, जानें किस भाव बिक रहा 22-24 कैरेट गोल्ड 
Gold-Silver price hike
सोना फिर पहुंचा 1 लाख के पार, चांदी की कीमत में भी उछाल बरकरार, जानें आज का रेट 
harappan gold coin niksha
हड़प्पा-ऋग वैदिक काल में सोने के सिक्के इस्तेमाल करते थे इंड‍ि‍यंस, रिसर्च में खुला 5000 साल से भी पुराना राज 
Advertisement

चांदी का रेट

चांदी का भाव आज 117256 रुपये किलो है, जो गुरुवार को 117110 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement