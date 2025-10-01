Gold Price Today: दशहरा से पहले बढ़े सोने के भाव, चांदी भी करीब 1700 रुपये हुई महंगी, जानें लेटेस्ट रेट

दशहरा से ठीक पहले सोना-चांदी के दामों में उछाल आया है. भारतीय सर्राफा बाजार में इस कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन आज (बुधवार), 1 अक्टूबर 2025 को सोने की कीमत 1 लाख 16 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है. वहीं, चांदी का रेट 1 लाख 44 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के अनुसार,मंगलवार, 30 सितंबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड की कीमत (Gold Rate) 105660 रुपये प्रति 10 ग्राम थी जो आज, 1 अक्टूबर की सुबह बढ़ोतरी के साथ 106793 रुपये तक पहुंच गई है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना महंगा हो गया है और चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
Gold Price Today 1 October 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|मंगलवार शाम का रेट
|बुधवार
सुबह का रेट
|कितना सस्ता या महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|115349
|116586
|₹1,237 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|114887
|116119
|₹1,232 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|105660
|106793
|₹1,133 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|86512
|87440
|₹928 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|67479
|68203
|₹724 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|142434
|144125
|₹1,691 महंगा
मंगलवार को सुबह की तुलना में शाम को सस्ता हुआ था सोना
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, मंगलवार सुबह के समय सोने के दामों में बढ़ोतरी देखी गई थी और चांदी के भाव भी बढ़ गए थे. लेकिन शाम के समय सोने और चांदी के रेट में गिरावट देखने को मिली थी. IBJA के अनुसार, 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट सुबह के समय 116903 रुपये था जो शाम के समय 115349 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया था. वहीं, चांदी की कीमत 145060 से घटकर 142434 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इसकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. आपको बता दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होती है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित दाम शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.