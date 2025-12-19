सोना-चांदी दोनों के दाम फिसले, शुक्रवार को आई हल्की गिरावट... जानें लेटेस्ट रेट

शुक्रवार, 19 दिसंबर को सोना-चांदी के दाम सस्ते हुए हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, गुरुवार शाम की कीमतों के मुकाबले सोना-चांदी के भाव में आज हल्की गिरावट आई है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का रेट 1 लाख 32 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक है. कल, गुरुवार शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का दाम ₹121346 था, जो आज शुक्रवार सुबह के समय ₹121273 प्रति 10 ग्राम आ गया है.
Gold-Silver Price Today 19 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|गुरुवार शाम का रेट
|शुक्रवार
सुबह का रेट
|कितना सस्ता हुआ गोल्ड/सिल्वर
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|132474
|132394
|₹80 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|131944
|131864
|₹80 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|121346
|121273
|₹73 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|99356
|99296
|₹60 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|77497
|77451
|₹46 सस्ता
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|201120
|200336
|₹784 सस्ता
IBJA रेट (गुरुवार, 18 दिसंबर 2025)
गुरुवार को सोने का भाव(999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹132454 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹132474 प्रति 10 ग्राम
गुरुवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹201250 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹201120 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.