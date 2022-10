ये था भारत का पहला Bank, 50 साल तक चला, जानें- कब और किसने की शुरुआत

First Bank of India: देश का पहला बैंक 'Bank Of Hindostan' था, जिसे 1770 में कोलकाता में स्थापित किया गया था. यह बैंक 1832 तक संचालित किया गया. वहीं देश में शुरू हुआ दूसरा बैंक 'Bank Of India' था, जिसे 1786 में शुरू किया गया था. हालांकि, यह 1791 में ही बंद हो गया था.

ऐसे हुई भारत में पहले बैंक की शुरुआत