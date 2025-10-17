Diwali Picks 2025: आ गई दिवाली स्पेशल शेयरों की लिस्ट, एक्सपर्ट बोले- 'खरीद डालो ये 5 स्टॉक... होगा तगड़ा मुनाफा'

दिवाली-2025 (Diwali) नजदीक आ रही है और इसके साथ ही मार्केट एक्सपर्ट्स भी लगातार Diwali Pics Stocks की लिस्ट शेयर कर रहे हैं. चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ने ऐसे पांच शेयरों के बारे में बताया है जो रोशनी के इस पर्व पर आपके पोर्टफोलियो को रोशन कर सकते हैं. ब्रोकरेज ने इन शेयरों को खरीदने की सलाह (Buy Rating) देते हुए कहा है कि इनमें मजबूत बढ़त की उम्मीद है. आइए जानते हैं इन पांच शेयरों के नए टागरेट और ताजा भाव के बारे में...

28000 तक पहुंच सकता है निफ्टी!

चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ने दिवाली स्पेशल स्टॉक्स की लिस्ट शेयर करते हुए एक नोट में कहा, 'जैसे-जैसे हम दिवाली 2025 के करीब पहुंच रहे हैं, निफ्टी अपने डिमांड सेक्टर से मजबूत उछाल के बाद एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है. ब्रोकरेज को उम्मीद है कि अगली दिवाली-2026 तक निफ्टी 26,500 और 28,000 के स्तर को छू सकता है. ब्रोकिंग फर्म ने इस त्योहारी सीजन में मजबूत पोर्टफोलियो के लिए निवेशकों से जिन पांच स्टॉक्स की खरीदारी करने की सलाह दी है. उनमें फेडरल बैंक, सिप्ला, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल), अशोक लीलैंड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) शामिल हैं.

Federal Bank Share: चॉइस ब्रोकिंग की दिवाली स्पेशल शेयरों की लिस्ट में पहला नाम फेडरल बैंक के शेयर का है. गुरुवार को ये 214 रुपये के लेवल पर क्लोज हुआ था. लेकिन ब्रोकरेज इसे 245 रुपये और 255 रुपये का नया टारगेट दे रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने बाय रेटिंग के साथ निवेशकों को इसे खरीदने की सलाह दी है. इस बैंक का मार्केट कैप 52760 करोड़ रुपये है. बीते पांच साल में इसने 310% का रिटर्न दिया है.

Cipla Share: ब्रोकरेज फर्म द्वारा बताया गया अगला शेयर है फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी सिप्ला का स्टॉक. जो बीते कारोबारी दिन 1570 रुपये पर क्लोज हुआ था. चॉइस ब्रोकिंग ने इसे नया टारगेट प्राइस 1,770 रुपये और 1,850 रुपये तक देते हुए Buy Rating दी है. मार्केट कैप की बात करें, तो ये 1.27 लाख करोड़ रुपये है. पांच साल में इसने निवेशकों का पैसा दोगुना किया है.

BDL Share: लिस्ट में अगला शेयर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का बै, जिसे ब्रोकरेज हाउस ने 1,700 रुपये और 1,785 रुपये का नया टारगेट प्राइस दिया है. चॉइस ब्रोकिंग की ओर से बाय रेटिंग पाने वाले इस डिफेंस सेक्टर के शेयर का टेक्निकल सेटअप 1,380 रुपये के स्तर पर मजबूत समर्थन पॉजिटिव रिटर्न का संकेत दे रहा है. फिलहाल इस शेयर का भाव 1504.80 रुपये है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 55190 करोड़ रुपये है.

Ashok Leyland Share: ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी अशोक लीलैंड का शेयर भी फोकस में है. बीते कारोबारी दिन ये 1 फीसदी की तेजी लेकर 137.05 रुपये पर क्लोज हुआ था ब्रोकरेज ने इसे भी खरीदने की सलाह देते हुए कहा है कि निवेशक 135 रुपये तक पर इसकी खरीदारी कर सकते हैं, जबकि इसके लिए नया टारगेट प्राइस 151-158 रुपये तय किया गया है. 80580 करोड़ रुपये मार्केट कैप वाली इस कंपनी का शेयर पांच साल में 265% का धांसू रिटर्न दे चुका है.

SAIL Share: ब्रोकरेज हाउस की लिस्ट में पांचवां शेयर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का शेयर 54270 करोड़ रुपये मार्केट कैप वाली इस कंपनी का शेयर गुरुवार को 131 रुपये पर क्लोज हुआ था. वहीं चॉइस ब्रोकिंग का कहना है कि इसका भाव 147 रुपये और 153 रुपये तक पहुंच सकता है. बीते पांच साल में इस शेयर से निवेशकों को मिला रिटर्न 287% से ज्यादा का रहा है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

