Muhurat Trading LIVE: सेंसेक्स में जबर्दस्त तेजी, ये स्टॉक्स बने रॉकेट

मुहूर्त ट्रेडिंंग के दौरान शेयर बाजार में शानदार तेजी देखी जा रही है. निफ्टी 25,900 के ऊपर ओपेन हुआ है. जबकि सेंसेक्‍स में 84600 के ऊपर खुला. निफ्टी अभी 85 अंक और सेंसेक्‍स में 264 अंकों की तेजी देखी जा रही है. आईटी और ऑटो सेक्‍टर्स में शानदार तेजी है. बाकी सेक्‍टर्स भी ग्रीन जोन में कारोबार कर रहे हैं.

शानदार तेजी वाले शेयरों की बात करें तो DCB बैंक करीब 5 फीसदी उछला है, जबकि साउथ इंडियन बैंक में 4 फीसदी से ज्‍यादा की तेजी आई है. टाटा इन्‍वेस्‍टमेंट के शेयर में भी 6 फीसदी की तेजी है. ब्‍लैक बक के शेयर में 4 फीसदी की उछाल आई है.

बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से 6 शेयरों में ही गिरावट है. सबसे ज्‍यादा गिरावट कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में 1 फीसदी की हुई है. वहीं सबसे ज्‍यादा तेजी इंफोसिस के शेयर में करीब 1 फीसदी की रही है.

मुहूर्त ट्रेडिंंग की टाइमिंग

20 अक्‍टूबर को पूरे भारत में दिवाली का उत्‍सव मनाया गया, लेकिन आज स्‍टॉक मार्केट में दिवाली मनाई जा रही है. शेयर बाजार आज सिर्फ 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान खुला हुआ है. मुहूर्त ट्रेडिंग दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे के बीच होगा. मुहूर्त ट्रेडिंग के समय ज्‍यादातर लोग स्‍टॉक की खरीदारी करते हैं और उसे अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए रखना पसंद करते हैं. मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ ही भारतीय शेयर बाजार संवत 2082 में एंट्री लेगा.

ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि भारतीय बाजार मजबूत घरेलू मांग, शानदार कॉर्पोरेट आय और स्थिर व्यापक आर्थिक स्थितियों के सहारे लचीलापन दिखा रहा है.

