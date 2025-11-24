खंडाला में फार्महाउस, 6 बच्चे, 450 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए धर्मेंद्र... जानिए बंटवारे को लेकर क्या है कानून

बॉलीवुड में 'ही-मैन' कहें, या शोले मूवी के 'वीरू', दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे (Dharmendra Passes Away), सोमवार को उनके निधन की दुखद खबर आई. करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में अपने अभिनय की दम पर फैंस के दिलों में राज करने वाले एक्टर ने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. रिपोर्ट्स की मानें, तो धर्मेंद्र अपने पीछे करीब 450-500 करोड़ रुपये की संपत्ति छोड़ गए हैं, जबकि उनके परिवार में दो पत्नियां और छह बच्चे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर उनकी संपत्ति में कौन कितने का हिस्सेदार होगा?

इंटर की पढ़ाई, फिर पहुंचे मायानगरी

8 दिसंबर 1935 को जन्मे धर्मेंद्र जब इंटरमीडिएट में थे, तभी उन्हें एक्टिंग का शौक लग गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये जुनून इतना बढ़ा कि उन्होंने मुंबई (Mumbai) जाने का फैसला कर लिया. फिर क्या था वो एक्टर बनने की चाह रखकर मायानगरी पहुंच गए. 60 के दशक में उन्होंने 'दिल भी तेरा, हम भी तेरे' फिल्म से करियर शुरू किया और फिर एक के बाद एक हिट फिल्म देते हुए बॉलीवुड में अलग पहचान बना ली.

जहां Shole Movie में वीरू का यादगार किरदार निभाया, तो दूसरी ओर एक्शन फिल्में करते हुए उन्होंने Bollywood HeMan के तौर पर पहचान बनाई. एक्शन, रोमांटिक और कॉमेडी समेत अपने करियर में धर्मेंद्र ने तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है.

दो शादियां और 6 बच्चों के पिता

दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ पर नजर डालें, तो उनकी दो शादियां हुईं. पहली पत्नी (Dharmendra First Wife) का नाम प्रकाश कौर हैं, जिनसे उनके चार बच्चे हैं. इनमें दो बेटे सनी देओल (Sunny Deol) और बॉबी देओल (Boby Deol) हैं, तो दो बेटियां, विजेता (Vijeta Deol) और अजीता (Ajita Deol) हैं. साल 1980 में उन्होंने दूसरी शादी की और उनकी पत्नी बनीं बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और वर्तमान में सांसद हेमा मालिनी (Hema Malini) हैं. इस शादी से उनके दो बेटियां ईशा देओल (Isha Deol) और अहाना देओल (Ahana Deol) हैं.

करोड़ों की संपत्ति, कहां-कहां से कमाई?

धर्मेंद्र ने अपनी एक्टिंग से जहां फैंस का दिल जीता, तो फिल्मों से कमाई भी जोरदार की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपने करियर के पीक पर 70-80 के दशक में वे सबसे ज्यादा फिल्म फीस लेने वाले एक्टर्स (Highest Paid Actors) की लिस्ट में शामिल थे. फिल्मों के अलावा तमाम रियल एस्टेट निवेश, प्रोडक्शन हाउस (विजयता फिल्म्स) , ब्रांड एंडोर्समेंट और रेस्टोरेंट चेन (Garam-Dharam) के जरिए भी उनकी खूब कमाई होती थी. उनकी कुल संपत्ति (Dharmendra Net Worth) करीब 450-500 करोड़ रुपये के आसपास बताई जाती है.

120Cr का लग्जरी फॉर्महाउस, महंगी कारें

बॉलीवुड ही-मैन की लग्जरी लाइफस्टाइल (Dharmendra Lifestyle) की झलक उनकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को देखकर भी मिलती है. मुंबई, पंजाब में घर के साथ ही धर्मेंद्र का खंडाला वाला फार्महाउस खासी चर्चा में रहता है. खुद दिवंगत एक्टर इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते थे. उनकी सबसे महंगी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज Dharmendra Khandala Farmhouse है. ये लगभग 100 एकड़ में फैसा है और इसकी कीमत करीब 120 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा उनके कार कलेक्शन (Dharmendra Car Collection) मर्सिडीज-बेंज, रेंज रोवर जैसे महंगी कारों के साथ ही पुरानी यादगार कारें भी शामिल हैं.

धर्मेंद्र के बाद अब संपत्ति में किसे क्या मिलेगा?

उनके निधन के बाद अब एक सवाल ये उठता है कि दो शादियां करने वाले Dharmendra की करोड़ों की संपत्ति में उनके छह बच्चों में से किसे कितना और क्या-क्या मिलेगा? धर्मेंद्र के बाद उनके बच्चों में संपत्ति के बंटवारे के बारे में बात करें, तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उज्जवल कुमार दुबे का कहना है कि उनके सभी बच्चों को पिता धर्मेंद्र की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा. फिर चाहे वे पहली पत्नी के बच्चे हों, या फिर दूसरी पत्नी के.

सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि दो शादियों वाली स्थिति में तय किए गए कानूनों के मुताबिक, वैसे तो पहली पत्नी से तलाक लिए बिना, या उसके जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति की दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट (HMA) के अंतर्गत अमान्य मानी जाती है. लेकिन ऐसे मामले में दोनों ही शादियों से हुए बच्चे वैध रहते हैं. ऐसे सभी बच्चों का अपने माता-पिता की संपत्ति पर पूरा हक होता है. लेकिन, ये ध्यान देना जरूरी है कि सिर्फ ऐसी संपत्ति में जो उनके माता और पिता के नाम पर मौजूद होगी, वे बराबर के हिस्सेदार होंगे. यानी धर्मेंद्र के मामले में भी खंडाला का फार्महाउस हो, या फिर मुंबई का घर या उनके द्वारा किया गया कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट, सभी छह बच्चों में बराबर बांटा जाएगा.

हेमा मालिनी को मिलेगा संपत्ति में हक?

यानी धर्मेंद्र की संपत्ति में सभी बच्चों को बराबर का हक मिलेगा. साथ ही उन्होंने बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते, यानी बिना तालाक दूसरी शादी वैध नहीं मानी जाती है, और संपत्ति में दूसरी पत्नी का हक नहीं होता. लेकिन धर्मेंद्र की संपत्ति में आपसी सहमति से दोनों पत्नियां हिस्सा ले सकती हैं. क्योंकि जब तक मामला अदालत तक पहुंचता है, तब तक आपसी सहमति से बंटवारा को वैध माना जाता है.

नियम के मुताबिक धर्मेंद्र की संपत्ति में हेमा मालिनी को तभी हिस्सा मिलेगा, अगर धर्मेंद्र ने कोई वसीयत बनाई हो, जिसमें उन्हें हिस्सा दिया गया हो या शादी की वैधता अदालत में साबित कर दी जाए. जहां तक खबर है कि धर्मेंद्र दोनों पत्नियों से साथ बिना किसी विवाद के रह रहे थे, और इसको लेकर अदालत में कोई मामला नहीं है. ऐसे में आपसी सहमति से धर्मेंद्र की संपत्ति हेमा मालिनी को भी मिल सकती है.

