Dharmendra Net Worth: खंडाला में फार्महाउस... मुंबई में भी घर, अस्पताल में भर्ती 'शोले' के वीरू के पास इतनी संपत्ति

Dharmendra Net Worth: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें तबीयत बिगड़ने पर सोमवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वे 89 साल के हैं और करोड़ों रुपये की संपत्ति के मालिक हैं.

करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र (File Photo)
बॉलीवुड में ही-मैन के नाम से मशहूर और अपनी अदाकारी से फैंस के दिलों में अलग जगह बनाने वाले दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अस्पात में भर्ती हैं. वे 89 साल के हैं और तबीयत बिगड़ने पर सोमवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें वेंटिलेट पर रखा गया है. फिल्मों में अलग पहचान बनाने वाले अमिनेता की नेटवर्थ की बात करें, तो ये करीब 450-500 करोड़ रुपये के आसपास बताई जाती है.   

300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम
8 दिसंबर, 1935 को पंजाब के लुधियाना स्थित साहनेवाल गांव में जन्मे Dharmendra का पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल है. इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान ही उनके मन में फिल्म इंडस्ट्री में जाने विचार आया और एक्टिंग का जुनून उन्हें मुंबई ले आया. रिपोर्ट्स की मानें तो धर्मेंद्र ने अपने करियर में करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उनकी दो शादियां हुई हैं, पहली पत्नी प्रकाश कौर से उन्हें चार बच्चे हैं. इनमें सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता हैं. 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की, जिनसे दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं.

पहली फिल्म के ₹51, अब इतनी संपत्ति 
रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र ने जब 1960 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, तो उन्हें पहली फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' के लिए महज 51 रुपये की रकम मिली थी. दिलचस्प बात ये है कि ये राशि भी तीन निर्माताओं में मिलाकर उन्हें दी थी. इसके बाद फिल्मों में उनका सिक्का ऐसा चला, कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

Dharmendra Networth के बारे में बात करें, तो ये 450-500 करोड़ रुपये के आस-पास बताई जाती है. इसमें फिल्मों से होने वाली कमाई के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम भी शामिल है. गौरतलब है कि उनके नाम से एक रेस्टोरेंट चेन भी चती है, जो Garam-Dharam के नाम से संचालित है. ये रेस्टोरेंट कई शहरों में मौजूद हैं. इसके अलावा भी उन्होंने कई निवेश किये हैं. 

आलीशान फॉर्महाउस, लग्जरी कारें
धर्मेंन्द्र अपनी लग्जीरियश लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं. उनके पास जहां मुंबई में शानदार घर है, तो खंडाला के लोनावाला में उनका आलीशान फॉर्महाउ भी है. ये 100 एकड़ के आस-पास फैला हुआ है और इसकी झलक आए दिन धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे. इसमें सभी लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं. खुद एक्टर अक्सर यहां खेती करते हुए अपने फोटो-वीडियो शेयर करते रहते हैं, जिसमें इस आलीशान फार्महाउस की झलक दिखती है. Dharmendra Farmhouse की अनुमानित कीमत करीब 120 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा उनके पास करोड़ों की अन्य रियल एस्टेट प्रॉपर्टी भी हैं. 

धर्मेंद्र के कार कलेक्शन की बात करें, तो इसमें कई महंगी और लग्जरी कारें शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके कलेक्शन में मर्सिडीज-बेंज S-Class, मर्सिडीज बेंज SL500 और लैंड रोवर रेंज रोवर जैसे महंगी कारें हैं. हालांकि, उनकी फेवरेट कार की बात करें, तो ये 65 साल पुरानी एक फिएट कार है, जो उन्होंने महज 18000 रुपये में खरीदी थी.

TOPICS:

