scorecardresearch
 

चीन ने कर दिया खेल... गोल्‍ड पर खास छूट खत्‍म की, अब महंगे दाम के लिए तैयार रहिए!

चीन ने गोल्‍ड को लेकर एक बड़ी छूट को खत्‍म कर दिया है, जिसका सीधा असर रिटेल मार्केट और रिटेलर्स पर दिखाई दे सकता है. हालांकि ये कहना मुश्किल है कि सोने के दाम में कितना बदलाव आएगा, लेकिन एक्‍सपर्ट इसे एक बड़ा झटका मान रहे हैं.

Advertisement
X
चीन ने सोने पर बड़ी रा‍हत को खत्‍म कर दिया. (Photo: Reuters)
चीन ने सोने पर बड़ी रा‍हत को खत्‍म कर दिया. (Photo: Reuters)

चीन ने गोल्‍ड को लेकर दुनिया को एक बड़ा झटका दे दिया है, जिसका सामना चीन के लोगों को भी करना पड़ेगा. यह नियम आज यानी 1 नवंर से ही लागू हो रहा है. दरअसल, चीन ने अचानक एक फैसला लिया है कि वह अब सोने की बिक्री पर टैक्‍स-छूट (VAT संबंधी छूट) को समाप्‍त कर दिया है, जिससे कंज्‍यूमर्स के लिए कॉस्‍ट बढ़ सकती है और दुन‍िया के सबसे बड़े सर्राफा बाजारों के लिए एक ब‍ड़ा झटका हो सकता है.

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन के वित्त मंत्रालय ने 1 नवंबर से घोषणा की है कि सोने के खुदरा विक्रेताओं को शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से खरीदे गए सोने को बेचने पर वैट की भरपाई करने की अनुमति नहीं होगी. यानी सरल शब्‍दों में कहें तो शंघाई एक्‍सचेंज से खरीदने के बाद गोल्‍ड किसी भी तरह से बेचने पर टैक्‍स छूट नहीं मिलेगी.

यह न‍ियम सभी तरह के सोने पर लागू होगा. चाहे वह सीधे बेचा गया हो या आभूषणों, सिक्कों, उच्च शुद्धता वाली छड़ों या औद्योगिक सामग्रियों में संसाधित किया गया हो. यह टैक्‍सेशन में बड़े बदलाव को दिखाता है.

सम्बंधित ख़बरें

us china relations
ट्रंप-जिनपिंग मुलाकात के बाद रिश्तों में आई नरमी, देखें US टॉप 10 
Rare_Earth_Licence_China
China से आई खुशखबरी, भारतीय कंपनियों को मिला रेयर अर्थ मिनरल्स का लाइसेंस 
India-China ties
रेयर अर्थ को लेकर चीन से आई बड़ी खुशखबरी, भारतीय कंपनियों को मिला लाइसेंस 
indian military exercise
PAK-चीन बॉर्डर पर खतरों से लड़ने के लिए सेना की जबरदस्त तैयारी 
US Top 10 Trump Xi
US-Top 10: ट्रंप से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात, क्या रहा खास?  

चीन के इस फैसले का असर क्‍या होगा? 
चीन के वित्त मंत्रालय की तरफ से गोल्‍ड पर वैट छूट हटाने का फैसाल ऐसे समय में किया गया है, जब चीन की इकोनॉमी सुस्‍त पड़ी हुई है. रियल एस्‍टेट ओर मैन्‍युफैक्‍चरिंग सेक्‍टर पहले जितनी ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हैं. ऐसे में चीन अर्थव्‍यवस्था ग्रोथ के लिए नए अवसर की तलाश कर रहा है. इसी के संबंध में चीन ने यह फैसला लिया है. 

Advertisement

वैट पर छूट हटाने से सरकार की कमाई बढ़ सकती है. हालांकि इस स्थिति से चीन में सोना खरीदने वाले कस्‍टमर्स को महंगे रेट का सामना करना पड़ेगा. 

भारत में सोने के दाम पर क्‍या असर होगा? 
चीन दुनिया के सबसे बड़े सोने के उपभोक्‍ताओं में से एक है. वहां की कीमतों या मांग में बदलाव का सीधा मतलब ग्‍लोबल मार्केट में दिखाई देने लगता है, जिसका असर भारतीय बाजार में भी दिखाई देता है. एकसपर्ट्स का मानना है कि चीन के इस नियम से भारत समेत दुनिया भर के गोल्‍ड मार्केट में दाम बढ़ने की आशंका है. हालांकि ग्‍लोबल गोल्‍ड प्राइस  4,000 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के आसपास है. कुछ का अनुमान है कि एक साल के भीतर यह 5,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है.

गौरतलब है कि पिछले महीने सोने की डिमांड बढ़ने से गोल्‍ड अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन मुनाफावसूली के कारण सोने के भाव में तेज गिरावट आई और एमसीएक्‍स पर सोना करीब 12 हजार रुपये सस्‍ता होकर 1.20 लाख प्रति 10 ग्राम पर आ गया. हाालांकि शुक्रवार को इसमें थोड़ी तेजी देखी गई थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement