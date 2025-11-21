Gold-Silver Rate: चांदी 2 हजार 700 रुपये सस्ती, सोने के भाव भी गिरे... यहां देखें लेटेस्ट रेट

आज शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 को सोना-चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, कल गुरुवार शाम की कीमतों के मुकाबले सोना-चांदी के भाव आज सस्ते हुए हैं. भारतीय सर्राफा बाजार में 21 नवंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 22 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक है. कल, गुरुवार शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट ₹112266 था, जो आज शुक्रवार सुबह के समय ₹111888 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है.
Gold-Silver Price Today 21 November: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|गुरुवार शाम का रेट
|शुक्रवार
सुबह का रेट
|कितना महंगा हुआ गोल्ड/सिल्वर
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|122561
|122149
|₹412 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|122070
|121660
|₹410 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|112266
|111888
|₹378 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|91921
|91612
|₹309 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|71698
|71457
|₹241 सस्ता
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|154113
|151375
|₹2738 सस्ती
IBJA रेट (गुरुवार, 20 नवंबर 2025)
गुरुवार को सोने का भाव(999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹122881 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹122561 प्रति 10 ग्राम
गुरुवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹155840 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹154113 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.