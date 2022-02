Elon Musk ने चैरिटी में दिए 5.7 बिलियन डॉलर के शेयर, टैक्स बचाने में होगा फायदा

टेस्ला इंक (Tesla Inc.) के चीफ एलन मस्क (Elon Musk) ने अपनी कंपनी के 50 लाख से ज्यादा शेयर चैरिटी में डोनेट कर दिए हैं. इन शेयर की अनुमानित कीमत 5.7 अरब डॉलर आंकी गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मस्क को टैक्स बचाने में मदद मिलेगी.

नवंबर में दान किए शेयर



अमेरिकी शेयर बाजार नियामक SEC के आंकड़ों के मुताबिक एलन मस्क ने 19 नवंबर से 29 नवंबर 2021 के बीच अपनी कंपनी के 50.4 लाख शेयर चैरिटी को दान किए हैं. जिस जिस दिन उन्होंने ये शेयर डोनेट किए उस दिन टेस्ला शेयर के बंद भाव के हिसाब से इनका कुल मूल्य 5.74 अरब डॉलर बैठता है.

नवंबर की शुरुआत में एलन मस्क ने ट्विटर पर जानकारी दी थी कि वो टेस्ला में अपनी 10% हिस्सेदारी को कम करेंगे. उनके ये शेयर इसी साल एक्सपायर होने वाले थे. इन शेयरों की बिक्री से उन्हें 16.4 अरब डॉलर की राशि मिली. इसी के साथ शेयरों की खरीद-फरोख्त से उन्हें जो लाभ हुआ है उसके लिए वो 2021 में 11 अरब डॉलर का टैक्स चुकाएंगे.

दान करने से बचेगा टैक्स



एलन मस्क के अपने शेयर चैरिटी में देने को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उन्हें टैक्स बचाने में मदद मिलेगी, क्योंकि डोनेशन में दिए गए शेयर को अगर बेचा जाए तो उन पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है. इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज में एसोसिएट फेलो बॉब लॉर्ड का कहना है कि इससे मस्क को बहुत बड़ा टैक्स बेनेफिट हो सकता है.

हालांकि निवेश सलाहकार और Gerber Kawasaki के सीईओ रॉस गर्बर का कहना है कि एलन मस्क ने पिछले साल 5.7 अरब डॉलर के शेयर चैरिटी में दिए. ये 2021 में अमेरिका में किया गया सबसे बड़ा डोनेशन है. मेरा अनुमान है कि वो 6 अरब डॉलर का टैक्स भरेंगे जबकि 5.7 अरब डॉलर चैरिटी में देंगे. अमेरिका को बनाने में ये एक अच्छा योगदान है.

Elon Musk gave $5.7 bil in tesla stock to charity at the end of last year. The 2nd largest donation in America during 2021. My guess is he will pay $6 bil in US taxes and gave $5.7 bil to charity. Quite a contribution to America. $tsla #tesla