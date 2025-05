रॉबर्ट कियोसाकी की भविष्यवाणी होने लगी सच? Bitcoin ने तोड़ा रिकॉर्ड...111000 डॉलर के पार

एक ओर जहां दुनियाभर के शेयर बाजारों (Stock Market) में उथल-पुथल देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर क्रिप्टो मार्केट में निवेश करने वालों को ताबड़तोड़ कमाई हो रही है. बात सबसे पुरानी और पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी (Crypto Currency) की करें, तो इसने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 1,11,400 डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है. भारतीय करेंसी में देखें, तो अब एक Bitcoin की कीमत 95 लाख रुपये के पार निकल गई है. ऐसे में फेमस किताब 'रिच डैड पुअर डैड' (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) की कही बातें, सच होती नजर आ रही हैं. जी हां वो अक्सर निवेशकों को सोना-चांदी (Gold-Silver) और क्रिप्टो में निवेश की सलाह देते हैं.

पहली बार इस मुकाम पर पहुंचा बिटक्वाइन

सबस पहले बताते हैं Bitcoin की कीमतों में आए जोरदार उछाल के बारे में, तो बता दें कि गुरुवार को कारोबार के दौरान इस क्रिप्टोकरेंसी ने इतिहास रचते हुए पहली बार 1,11,000 का स्तर पार कर लिया और 1,11,416 रुपये पर कारोबार करता दिखाई दिया. इसकी कीमत में इस साल अब तक 60 फीसदी से ज्यादा का उछाल आ चुका है. न केवल बिटक्वाइन, बल्कि अन्य क्रिप्टोकरेंसी में भी तूफानी तेजी देखने को मिल रही है. Ether 2610 डॉलर, Biance 680.60 डॉलर, Solana 175.9 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था.

रॉबर्ट कियोसाकी देते हैं Bitcoin में निवेश की सलाह

मशहूर किताब Rich Dad Poor Dad के लेखक Robert T. Kiyosaki सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अक्सर निवेश के टिप्स बताते रहते हैं और उनकी हर सलाह में सोना-चांदी के साथ ही खासतौर पर बिटक्वाइन में इन्वेस्टमेंट टॉप पर रहते हैं. उनके कुछ ट्विटर (अब X) पोस्ट पर नजर डालें, तो उन्होंने पहले से ही कहा कि 'सब कुछ बुलबुला है... स्टॉक, बांड, रियल एस्टेट क्रैश होने वाला है. अपने आप को सुरक्षित करो और Gold, Silver, Bitcoin में निवेश करो.'

The EVERYTHING BUBBLE, stocks, bonds, real estate SET to CRASH. US debt increasing by $1 trillion every 90 days. US BANKRUPT. Save your self. Please buy more real gold, silver, Bitcoin.