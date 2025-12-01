scorecardresearch
 
Bitcoin क्रैश... क्रिप्टो मार्केट में मची भगदड़, घंटेभर में 3587 करोड़ रुपये स्वाहा!

Bitcoin से लेकर Ethereum और Solana तक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. क्रिप्टो मार्केट में मची इस भगदड़ के बीच महज दो घंटे में ही प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन का दाम 5000 डॉलर से ज्यादा टूट गया.

बिटकॉइन समेत टॉप-10 क्रिप्टोकरेंसियों में बड़ी गिरावट (Photo: ITG)
क्रिप्टोकरेंसी (Cryptcurrency) मार्केट में कोहराम मचा हुआ है. बिटकॉइन में निवेश करने वाले निवेशकों में हड़कंप है, क्योंकि ये प्रमुख क्रिप्टकरेंसी बुरी तरह क्रैश हो रही है. सोमवार को अचानक ताबड़तोड़ बिकवाली के दबाव में Bitcoin भरभराकर 7% से ज्यादा टूट गया और कुछ दी देर में इसकी कीमत करीब 5000 डॉलर तक गिर गई. न सिर्फ बिटकॉइन, बल्कि दुनिया की टॉप-10 क्रिप्टोकरेंस में बड़ी गिरावट आई और रिपोर्ट की मानें तो घंटेभर में सैकड़ों मिलियन डॉलर साफ हो गए. 

Bitcoin क्रैश से तगड़ा नुकसान
सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन के क्रैश (Bitcoin Crash) पर नजर डालें, तो शुरुआती एशियाई घंटों में अचानक बिकवाली का दबाव इस पर देखा गया. इस बीच BTC की कीमत महज दो घंटे में ही 5,200 डॉलर तक टूट गई. आंकड़ों के अनुसार, इस बड़ी गिरावट के कारण सिर्फ 60 मिनटों में 400 मिलियन डॉलर (करीब 3587 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ. 

कॉइनमार्केटकैप के डेटा को देखें, तो सोमवार 1 दिसंबर को सुबह 9.50 बजे बिटकॉइन का इंट्रा-डे लो 85,945 डॉलर था, जो बीते 24 घंटों में 91,965.04 के हाई से 6.55% की गिरावट दर्शाता है. बीते 7 अक्तूबर को Bitcoin अपने लाइफटाइम हाई लेवल 126,198.07 डॉलर पर था, जहां से अब तक ये 32% नीचे आ चुका है. यही नहीं बीते 24 घंटों में बिटकॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम 46% बढ़कर 55 अरब डॉलर हो गया, जबकि इसका Bitcoin Market Cap 1.7 ट्रिलियन डॉलर तक गिर गया.

Top-10 क्रिप्टो टोकन भी बिखरे
बिटकॉइन में तगड़ी गिरावट (Bitcoin Crash) का असर दूसरी क्रिप्टोकरेंसियों पर भी देखने को मिला है. दुनिया के Top-10 क्रिप्टो टोकन में शामिल एथेरियम (Ethereum), रिपल (Ripple), बीएनबी (BNB), सोलाना (Solana) और डॉगकॉइन (Dogecoin) में 5-8 फीसदी की गिरावट आई. इसके अलावा Zcash 24 घंटों में 22% तक फिसल गया. एथाना (Ethana), डैश (Dash), कुकॉइन (Kucoin), इंजेक्टिव (Injective), स्टार्कनेट (Starknet), पुडगी (Pudgy) और Aave इस दौरान 12-15 फीसदी तक फिसल गए. 

इस गिरावट के बीच क्रिप्टो बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन (Crypto Market MCap) 5 फीसदी से ज्यादा गिरकर 2.93 ट्रिलियन डॉलर हो गया, जबकि कुल क्रिप्टो मार्केट के साइज की बात करें, तो ये 40.5% से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि 116.65 अरब डॉलर मूल्य के टोकन एक्सचेंज में आए हैं. 

आखिर क्यों बिखरा क्रिप्टो बाजार? 
बात करें क्रिप्टो मार्केट और खासतौर पर Bitocoin में आई बड़ी गिरावट के पीछे के कारणों के बारे में, तो Kobeissi Letter ने लिखा,'इस साल कई बार देखने को मिला है कि शुक्रवार और रविवार की रातें अक्सर क्रिप्टो बाजार में बड़े उतार-चढ़ाव के साथ आती हैं. बिटकॉइन के लिए नवंबर का महीना साल 2018 के बाद सबसे खराब November साबित हुआ. इसमें 18% की गिरावट दर्ज की गई.

गियोटस के सीईओ विक्रम सुब्बुराज की मानें, तो इस गिरावट का कारण सप्ताहांत में लीवरेज में लगातार गिरावट को माना जा सकता है. वहीं कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि क्रिप्टोकरेंसी बाजार US Fed चेयरमैन जेरोम पॉवेल के आने वाले बयान को लेकर सतर्क मोड में है. 

