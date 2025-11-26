scorecardresearch
 

दुनिया का ये डर हो रहा सच? अब इस बड़ी कंपनी से निकाले जाएंगे 6000 कर्मचारी

दुनिया में जिस बात को लेकर डर बना हुआ है, वह अब धीरे-धीरे सच होता हुआ दिखाई दे रहा है. दरअसल, एचपी ने एक बड़ा फैसला लिया है. वह अपने 6000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगा.

Advertisement
X
एचपी निकालेगी 6000 कर्मचारी. (Photo: File/ITG)
एचपी निकालेगी 6000 कर्मचारी. (Photo: File/ITG)

पिछले कुछ सालों से दुनिया को जिस चीज को लेकर डर बना हुआ है, वह अब धीरे-धीरे सच साबित हो रहा है. AI को लेकर कंपनियां अपने वर्कफोर्स में तेजी से कटौती कर रही हैं और एआई को शामिल कर रही हैं. अब दिग्‍गज टेक कंपनी HP ने बड़ी कटौती का ऐलान किया है. ये कंपनी 2028 तक 6000 कर्मचारियों को जॉब से निकाल देगी. 

एचपी इंक 2028 तक 6,000 नौकरियों में कटौती ग्‍लोबल लेवल पर करेगी, क्योंकि वह ऑपरेशन को सुव्यवस्थित करने और लागत में कटौती करने के लिए AI पर दोगुना जोर दे रही है. कंपनी ने कहा कि यह कदम एआई के माध्‍यम से परिचालन को ऑटोमैटिक करने, कस्‍टमर्स सपोर्ट में सुधार लाने और प्रोडक्‍ट्स डेवलपमेंट में तेजी लाने जैसे व्‍यापक प्रयास का हिस्‍सा है. 

CEO एनरिक लोरेस ने कहा कि कटौती का असर उत्पाद विकास, आंतरिक संचालन और कस्‍टमर्स सपोर्ट से जुड़ी टीमों पर पड़ेगा. लोरेस ने संवाददाताओं से कहा कि हमें उम्मीद है कि इस पहल से तीन सालों में सकल रन रेट में 1 अरब डॉलर की बचत होगी. कंपनी के इस ऐलान के बाद पालो आल्‍टो बेस्‍ड टेक कंपनी के शेयरों में कारोबार के दौरान 5.5 फीसदी की गिरावट आई. 

सम्बंधित ख़बरें

New Labour Codes
सैलरी, ग्रेच्‍युटी और पेंशन... नए लेबर कोड में क्‍या-क्‍या बदला? जानिए 10 बड़े फायदे 
Gratuity is offered to employees after completion of a minimum of five consecutive years of service.
5 नहीं, सिर्फ 1 साल की नौकरी पर ग्रेच्‍युटी... इतना मिलेगा पैसा, समझें कैलकुलेशन 
दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी के लिए 50 लाख? भर्ती प्रक्रिया पर हो रही 'फुसफुसाहट' की वजह समझ‍िए 
ceo-mistake-layoff-plan-leak-entire-staff-shocked
2 करोड़ भारतीयों की जा सकती है नौकरियां... एक्‍सपर्ट ने बजाई खतरे की घंटी!  
Kerala aims to create 5 lakh IT jobs by 2031, eyes 10 percent share of India’s tech market
ONGC में 2,623 पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा, इंटरव्यू के आधार पर होगा सेलेक्शन 
Advertisement

फरवरी में भी कंपनी ने निकाले थे कर्मचारी
यह कदम फरवरी में हुई छंटनी के पहले के दौर पर आधारित है, जब एचपी ने एक चल रही पुनर्गठन योजना के तहत 1,000 से 2,000 कर्मचारियों की छंटनी की थी. कंपनी एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग के कारण बढ़ती कंपोनेंट लागत से भी जूझ रही है.

मॉर्गन स्‍टेनली ने दी चेतावनी
मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि मेमोरी चिप की कीमतों में वैश्विक उछाल. खासकर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी (DRAM) और NAND—एचपी, डेल और एसर जैसी पीसी कंपनियों के मुनाफे को कम कर सकता है, जिस कारण कंपनी ये तैयारी कर रही है. 

लोरेस ने बताया कि एचपी वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में उच्च लागतों के लिए तैयार है, हालांकि कंपनी ने पहली छमाही के लिए पर्याप्त इन्वेंट्री जमा कर ली है. लोरेस ने कहा कि हम दूसरी छमाही के लिए अपने गाइडलाइन को लेकर नजरिया अपना रहे हैं, साथ ही कम लागत वाले आपूर्तिकर्ताओं को योग्य बनाने, मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन को कम करने और मूल्य निर्धारण संबंधी कदम उठाने जैसे आक्रामक कदम भी उठा रहे हैं. 

कंपनी का प्रदर्शन 
एलएसईजी के आंकड़ों के अनुसार, एचपी ने वित्त वर्ष 2026 में प्रति शेयर समायोजित लाभ $2.90 और $3.20 के बीच रहने का अनुमान लगाया है, जो वॉल स्ट्रीट के $3.33 के औसत अनुमान से काफी कम है. इसका समायोजित पहली तिमाही का लाभ अनुमान 73 और 81 सेंट प्रति शेयर के बीच रहा, जिसका सेंटर पॉइंट विश्लेषकों की अपेक्षाओं से थोड़ा कम रहा. फिर भी, एचपी ने चौथी तिमाही में राजस्व उम्मीदों को पार कर लिया और पूर्वानुमानित 14.48 बिलियन डॉलर की तुलना में 14.64 बिलियन डॉलर की आय अर्जित की.
 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement