94 साल उम्र, नेटवर्थ ₹62000 करोड़, बंगाल के सबसे अमीर... बड़ा है कारोबार

भारत अरबपतियों (Billionaires In India) का नया हब बन रहा. देश में अमीरों की तादाद में साल-दर-साल तेज इजाफा हो रहा है. बीते अक्तूबर महीने में आई M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 को देखें, तो अब भारतीय अरबपतियों की संख्या 350 से ज्यादा हो चुकी है. इसमें युवा और महिलाओं के साथ ही बुजुर्ग अरबपति भी शामिल हैं. इनमें बेनु गोपाल बांगुर (Benu Gopal Bangur) भी शामिल हैं, जो बंगाल के सबसे अमीर इंसान हैं. इनकी उम्र 94 साल है, तो नेटवर्थ 62000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है.

और पढ़ें

94 साल की उम्र और अरबों की संपत्ति

फोर्ब्स की बिलेनियर्स (Forbe's Billionaires List) पर नजर डालें, तो भारतीय अरबपतियों की लिस्ट में 94 वर्षीय बेनु गोपाल बांगुर 24वें पायदान पर शामिल हैं. इनकी नेटवर्थ 7.1 अरब डॉलर (करीब 62979 करोड़ रुपये से ज्यादा) है. ये सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी Shree Cement में 2022 तक चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालते रहे और अब उनके बेटे हरि मोहन बांगुर इसे चला रहे हैं. इस Cement Firm का मार्केट कैपिटलाइजेशन 98,450 करोड़ रुपये है.

1979 में श्री सीमेंट की शुरुआत

आज सीमेंट सेक्टर में श्री सीमेंट देश की तीसरी बड़ी कंपनी है. ये फर्म Shree Ultra Jung Rodhak, Bangur Cement Rockstrong के ब्रांड से अपना प्रोडक्ट सेल करती है. बता दें कि Bangur Group देश के सबसे पुराने बिजनेस घरानों में से एक है. इसकी स्थापना साल 1979 में बेनु गोपाल बांगुर के दादा मुंगी राम बांगुर और उनके भाई राम कूवर बांगुर राजस्थान के ब्यावर में की थी. अब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है.

Advertisement

बेनु गोपाल को ऐसे मिली कमान

साल 1991 में बांगुर ग्रुप में बंटवारा हुआ और समूह के विभिन्न कारोबारों को 5 कैटेगरी में बांट दिया गया. इनमें बेनु गोपाल को सीमेंट कंपनी की कमान संभालने के लिए चुना गया. विरासत में मिले सीमेंट कारोबार को उन्होंने तेजी के साथ बुलंदियों पर पहुंचाया. जैसे-जैसे कारोबार बढ़ा, Benu Gopal Bangur Networth भी बढ़ती चली गई और वे देश के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए.

आलीशान हवेली में रहती है बांगुर फैमिली

मरवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखने वाले बेनु गोपाल बांगुर (Benu Gopal Bangur) मूल रूप से कोलकाता के ही निवासी हैं. कलकत्ता यूनिविर्सिटी से उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएट किया था. अरबपतियों की लिस्ट में शामिल बेनु गोपाल फैमिली कोलकाता में ही एक आलीशान हवेली में रहती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Benu Gopal Bangur House करीब 51,000 वर्ग फुट में फैली है और 7 स्टार सुविधाओं से लैस है. इसमें होम थिएटर, जिम और मंदिर समेत अन्य लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं.

कारोबार ही नहीं, शेयर का भाव भी बढ़ा

बेनु गोपाल बांगुर के नेतृत्व में जहां श्री सीमेंट का कारोबार लगातार बढ़ा, तो वहीं कंपनी के शेयर में भी उसी रफ्तार से उछाल आया है. भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड इस शेयर का भाव (Shree Cement Share Price) 6 जुलाई 2001 को महज 30.30 रुपये था, जो कि सोमवार को कारोबार के दौरान 27,250 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. इस दौरान इस सीमेंट स्टॉक की कीमत में 27,304.70 रुपये का उछाल आया है.

Advertisement

1 लाख रुपये लगाने वाले बने करोड़पति

Shree Cemet Share में आए तेज उछाल के चलते 2001 से अब तक निवेशकों को ताबड़तोड़ 90,197% का मल्टीबैगर रिटर्न मिला है. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो ये शेयर पैसे लगाने वालों के लिए Crorepati Stock बन चुका है. अगर किसी निवेशक ने 6 जुलाई 2001 को श्री सीमेंट के शेयर में 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा और उसे अब तक होल्ड रखा होगा, तो उनका ये लखटकिया इन्वेस्ट अब तक बढ़कर 9,02,97,000 रुपये हो गया होगा.



देश के इन अमीरों से ज्यादा बांगुर की दौलत

संपत्ति के मामले में बंगाल के सबसे अमीर इंसान बेनु गोपाल बांगुर देश के कई अरबपतियों से आगे हैं. फोर्ब्स की रियल टाइम बिलेनियर्स लिस्ट पर गौर करें, तो वे नुस्ली वाडिया (6.4 अरब डॉलर), संजीव बजाज (6.3 अरब डॉलर) से लेकर इंफोसिस के को-फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति (4.5 अरब डॉलर), M&M के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (4.3 अरब डॉलर) से आगे हैं.

---- समाप्त ----