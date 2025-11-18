Physicswallah Bumper Listing: इसे कहते हैं धांसू एंट्री... लिस्टिंग पर फिजिक्सवाला का कमाल, निवेशक मालामाल

देश के सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल अलख पांडे (Alakh Pandey) की एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला के शेयर का मार्केट डेब्यू हो गया है. Physicswallah Share की लिस्टिंग GMP और उम्मीद से बेहतर रही है. दरअसल, लिस्ट होने से ऐन पहले ग्रे-मार्केट में ये 12% बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था, लेकिन इसके शेयर जब लिस्ट हुए, तो पैसे लगाने वालों को बंपर फायदा हुआ है. NSE पर फिजिक्सवाला स्टॉक 33% प्रीमियम पर अपने प्राइस बैंड से बढ़कर 145 रुपये पर लिस्ट हुआ है, जबकि BSE पर इसने 143.10 रुपये पर एंट्री मारी है.

उम्मीद से बेहतर लिस्टिंग

फिजिक्सवाला के आईपीओ (Physicswallah IPO) की लिस्टिंग उम्मीद से बेहतर रही है. इसका ग्रे-मार्केट प्रीमियम शेयर मार्केट डेब्यू से ऐन पहले 14 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और अपर प्राइस बैंड के हिसाब से Physicswallah Share के 123 रुपये पर लिस्ट होने का अनुमान जाहिर किया जा रहा था, लेकिन ये इन अनुमानों से शानदार निकला. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर फिजिक्सवाला के शेयर 33 फीसदी प्रीमियम के साथ 145 रुपये पर लिस्ट हुए. तो वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग 31 फीसदी प्रीमियम पर 143.10 रुपये पर हुई है.

ऐसी थी IPO की परफॉर्मेंस

अरबपतियों के क्लब में शामिल अलख पांडे (Billionaire Alakh Pandey) की कंपनी का आईपीओ रिटेल निवेशकों के बीते 11 नवंबर को खुला था और इसमें 13 नवंबर तक बोलियां लगाई गई थीं. इसके साइज की बात करें, तो ये 3480 करोड़ रुपये था. इसके तहत कंपनियों ने निवेशकों के लिए 3,100 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर, जबकि 380 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बिक्री के लिए पेश किए थे. इसे रिटेल कैटेगरी में फुल सब्सक्रिप्शन, तो QIB में 2.7 गुना, NII में 48% सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ था.

झटके में निवेशकों को इतना फायदा

अब लिस्टिंग के साथ ही फिजिक्सवाला आईपीओ में पैसे लगाने वाले निवेशकों को हुए फायदे का कैलकुलेशन करें, तो हर एक लॉट पर उन्हें करीब 5000 रुपये का फायदा हुआ है. दरअसल, कंपनी ने आईपीओ के तहत 137 शेयरों का लॉट साइज तय किया था और अपर प्राइस बैंड 109 रुपये के हिसाब से निवेशकों को कम से कम 14,933 रुपये का निवेश करना था.

अब जिस निवेशक का आईपीओ निकला था, उसके द्वारा निवेश की गई रकम लिस्टिंग के साथ ही बढ़कर 19,865 रुपये हो गई. ऐसे में उन्हें सीधे तौर पर 4,932 रुपये का मुनाफा हुआ है.

अधिकतम लॉट पर इतना मुनाफा

फिजिक्सवाला आईपीओ में कोई निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए बोली लगा सकता था और इस कैटेगरी में मुनाफा देखें, तो अगर किसी ने मैक्सिमम लॉट के तहत 1,781 शेयरों के लिए बोली लगाई होगी और इसके लिए 1,94,129 रुपये का निवेश किया होगा, तो उसे लिस्टिंग पर उसे 64,116 रुपये का फायदा हुआ होगा और उसकी रकम बढ़कर 1,58,245 रुपये हो गई होगी.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

