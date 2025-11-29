scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

भारत के एयरबस A320 बेड़े में 80% जरूरी बदलाव हुए पूरे, सॉफ्टवेयर गड़बड़ी से उड़ानें हुई थीं प्रभावित

भारत में एयरलाइन यात्रियों को सप्ताह के अंत में देरी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एयरबस A320 परिवार के लगभग 80% विमानों में सॉफ़्टवेयर अपडेट किया जा रहा है. इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमानों को अस्थायी रूप से ग्राउंड किया गया है. सुरक्षा कारणों से यह कार्य अनिवार्य है, और एयरलाइनों ने संचालन को न्यूनतम प्रभावित करने का दावा किया है.

Advertisement
X
DGCA ने अनिवार्य निर्देश जारी किया है. (File Photo: ITG)
DGCA ने अनिवार्य निर्देश जारी किया है. (File Photo: ITG)

देश और दुनिया में इस सप्ताह के अंत तक हवाई यात्रा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि एयरबस A320 फैमिली के हजारों विमानों में अनिवार्य सॉफ़्टवेयर अपडेट किया जा रहा है. इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को पोटेंशियल फ्लाइट कंट्रोल इशू के कारण अस्थायी रूप से अपने विमानों को ग्राउंड करना पड़ा है. भारत में अनुमानित 400 विमानों को प्रभावित होने का खतरा है.

एयर इंडिया का अपडेट पूरा
एयर इंडिया ने कहा कि उसने अपने अधिकांश A320 परिवार के विमानों पर सुरक्षा संबंधी काम पूरा कर लिया है और बाकि विमानों पर समयानुसार काम जारी है. एयर इंडिया का कहना है कि इंजीनियरिंग, संचालन और फ्लाइट सुरक्षा टीमों के साथ प्रयास से संचालन पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा है.

DGCA ने जारी किया अनिवार्य निर्देश
सिविल एविएशन महानिदेशालय (DGCA) ने कहा कि एयरबस के अलर्ट और यूरोपीय एविएशन सुरक्षा एजेंसी (EASA) की आपातकालीन निदेशिका के आधार पर A320 फैमिली के विमानों में अनिवार्य अपडेट किया जाना आवश्यक है. DGCA ने निर्देश दिया कि 29 नवंबर तक जरूरी सभी काम पूरे हों.

सम्बंधित ख़बरें

एअर इंडिया ने एडवाइजरी जारी की. (Photo- Pexels)
ग्लोबल एविएशन संकट... A320 सॉफ्टवेयर अपडेट से सैकड़ों उड़ानें प्रभावित, आई एडवाइजरी 
एयरबस A320 में सोलर रेडिएशन से तकनीकी खराबी, भारत पर भी बड़ा असर 
Technical issue in Airbus A320 family affecting flights in India
एयरबस विमानों में ऐसा क्या हुआ, जिससे भारत में सैकड़ों उड़ानें हुईं प्रभावित? 
technical issue in airbus A320
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
An Air India Airbus A320-200 aircraft
एक सॉफ्टवेयर अपडेट... और थम गए दुनिया भर में 6000 विमानों के पहिए 

इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की स्थिति
इंडिगो ने कहा कि उसने 200 प्रभावित विमानों में से 160 पर जांच और अपडेट पूरा कर लिया है. बाकी विमानों पर काम समयानुसार जारी है. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी कहा कि उसने जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है. सभी एयरलाइनों ने कहा कि कोई उड़ान रद्द नहीं हुई है, केवल कुछ उड़ानों में 60-90 मिनट की देरी हो सकती है.

Advertisement

क्या है बड़ा कारण?
एयरबस ने कहा कि मजबूत सूर्य विकिरण से उड़ान-नियंत्रण प्रणाली में डेटा खराब हो सकता है, जिससे सुरक्षा के लिए सॉफ़्टवेयर अपडेट जरूरी है. यह एयरबस के 55 साल के इतिहास में सबसे बड़े रिकॉल में से एक माना जा रहा है.

दुनियाभर के एयरलाइनों पर असर
दुनिया भर की प्रमुख एयरलाइनों के A320 विमानों पर भी अपडेट का असर पड़ा है. अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड और कई यूरोपीय एयरलाइनों ने विमानों को ग्राउंड किया या उड़ानों में देरी की. एयरबस ने कहा कि सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वह एयरलाइनों के साथ मिलकर आवश्यक सुधार जल्द पूरा करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement