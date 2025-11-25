scorecardresearch
 

1 साल में 0 रिटर्न... इन 18 म्‍यूचुअल फंड ने किया निराश, डूबो दिए लाखों करोड़

शेयर बाजार में पिछले एक साल से काफी उतार-चढ़ाव दिखाई दिया है, जिस कारण शेयर बाजार से लेकर म्‍यूचुअल फंड तक के निवेशकों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है . यहां नुकसान कराने वाले 18 फंड़ों के बारे में बताया गया है.

म्‍यूचुअल फंडों ने कराया तगड़ा नुकसान. (Photo: Representative/ITG)
पिछले एक साल से शेयर बाजार निवेशकों से इम्‍तेहान ले रहा है. अच्‍छे-अच्‍छे शेयर या म्‍यूचुअल फंड चुनकर अपने पोर्टफोलियों में रखने वाले दिग्‍गज निवेशकों को भी इस मार्केट ने परेशान किया है. कई शेयर तो ऐसे भी निकले, जिन्‍होंने इस गिरावट में निवेशकों को तगड़ा नुकसान कराया, चाहे भले ही उनके फंडामेंटल काफी अच्‍छे रहे हैं. 

वहीं शेयरों की तुलना में कम रिस्‍की माने जाने वाले म्‍यूचुअल फंड में कम से कम 18 इक्विटी म्यूचुअल फंडों ने तो निवेशकों के पैसों को डूबोया है और 12 महीने में '0' या निगेटिव रिटर्न दिया है. 31 अक्टूबर, 2025 तक एसीई म्यूचुअल फंड के आंकड़ों के अनुसार, स्मॉल-कैप, फ्लेक्सी-कैप, ELSS, मल्टी-कैप, मिड-कैप, फोकस्ड और वैल्यू कैटेगरी में फैले ये फंड सामूहिक रूप से 1.29 लाख करोड़ रुपये को मैनेज करते हैं. 

18 पिछड़े फंडों में से 12 ने निगेटिव रिटर्न दिया, जो इस साल के अलग-अलग इक्विटी सेगमेंट में असमान परफॉर्मेंस को दिखाता है. स्मॉल-कैप स्कीमों को सबसे ज्‍यादा नुकसान हुआ, जिनमें से सात स्मॉल-कैप फंड शून्य-रिटर्न वाली निराशाजनक सूची में शामिल हैं. 

इन फंड़ों में कुछ बड़े नाम भी शामिल

36,945 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ इस कैटेगरी का सबसे बड़ा SBI स्मॉल कैप फंड, पिछले एक साल (15 नवंबर, 2025 तक) में 0.6% का मामूली रिटर्न दे रहा है. कोटक स्मॉल कैप फंड में -2.70% की तीव्र गिरावट देखी गई, जबकि HSBC स्मॉल कैप फंड में -2.20% की गिरावट दर्ज की गई. इसी अवधि में फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड में मामूली 0.94% और टाटा स्मॉल कैप फंड में -6.25% की भारी गिरावट आई.

इन फंडों ने भी किया निराश
क्वांट मल्टी कैप फंड ने केवल 0.14% रिटर्न दिया, क्वांट मिड कैप फंड -0.15% गिरा, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड -0.83% गिरा, और नया एनजे फ्लेक्सी कैप फंड -1.26% रिटर्न दिया. स्मॉल-कैप सेगमेंट में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 0.63% रिटर्न दिया, जबकि मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड -1.01% गिरा. जेएम वैल्यू फंड भी 0.16% पर पिछड़ गया. इन फंडों की संपत्ति ₹1,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ के बीच है.

शून्य-रिटर्न वाले समूह में सबसे खराब प्रदर्शन सैमको फ्लेक्सी कैप फंड का रहा, जिसने पिछले एक साल में -11.32% की गिरावट दर्ज की. इसके बाद टाटा स्मॉल कैप फंड, सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, सैमको मल्टी कैप फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड का स्थान रहा. सैमको की ये योजनाएं 2025 में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट वाली योजनाओं में से रही हैं.

2025 में सबसे ज्‍यादा किसने कराया नुकसान? 

  • सैमको फ्लेक्सी कैप फंड: –15.49%
  • एलआईसी एमएफ स्मॉल कैप फंड: –10.46%
  • सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड: –8.99%
  • एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड: –7.78%
  • मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड: –6.70%
  • एलआईसी एमएफ वैल्यू फंड: –6.64%

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
