scorecardresearch
 

Feedback

पटना में दिनदहाड़े मंदिर से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या, परिवार के तीन सदस्य घायल

पटना के सलीमपुर इलाके में शनिवार शाम हथियारबंद बदमाशों ने एक परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. इस हमले में निलेश कुमार की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने प्रारंभिक जांच में इसे व्यक्तिगत रंजिश का मामला बताया है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है.

Advertisement
X
दिनदहाड़े गोली मारकर की हत्या.(Photo: Representational)
दिनदहाड़े गोली मारकर की हत्या.(Photo: Representational)

बिहार की राजधानी पटना के सलीमपुर इलाके में शनिवार शाम हथियारबंद बदमाशों ने एक परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. इस हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके परिवार के तीन सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान निलेश कुमार के रूप में हुई है. निलेश अपने परिवार के साथ नए खरीदे वाहन की पूजा-अर्चना कर मंदिर से लौट रहा था. पटना-बख्तियारपुर हाईवे पर शाहपुर गांव के पास अचानक एक गाड़ी से आए हथियारबंद बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. गोली लगते ही निलेश की मौके पर मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: पटना में हत्या की सनसनीखेज वारदात, शख्स ने काट दी महिला की गर्दन

सम्बंधित ख़बरें

Former Bihar Minister Tej Pratap Yadav
'हर किसी का अपना हुनर है, वह नाचना चाहते हैं तो....' तेजस्वी के डांस पर बोले तेज प्रताप 
upendra kushwaha tejashwi yadav rahul gandhi
मतदाता सूची के SIR और राहुल गांधी पर उपेन्द्र कुशवाहा NDA की लाइन से अलग क्यों? 
impact of reduction in GST rates on Bihar elections (Photo: Representational)
GST की दरों में कटौती का बिहार चुनाव में होगा फायदा? विपक्ष के महंगाई वाले दावे की काट!  
पटना में थाने के करीब गोलीबारी (Photo: Screengrab)
पटना में दोस्ती ने लिया खौफनाक मोड़, युवक ने दोस्त को कोचिंग से बुलाकर मारी गोली 
Ek or ek Gyarah Yamuna Delhi
बाढ़ का पानी जगह-जगह घुसा, कैसे थमेगी तबाही? देखें एक और एक ग्यारह 

वहीं, उसके परिजन लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े. घटना की सूचना मिलते ही बरह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) अभिषेक सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. इसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

Advertisement

मामले में SDPO ने कही ये बात

एसडीपीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों ने कुछ लोगों के नाम पुलिस को बताए हैं, जिन पर हत्या का शक है. प्रारंभिक जांच में मामला व्यक्तिगत रंजिश का प्रतीत हो रहा है. फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस ने इलाके में छापेमारी तेज कर दी है और हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement