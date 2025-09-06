पटना में दिनदहाड़े मंदिर से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या, परिवार के तीन सदस्य घायल

बिहार की राजधानी पटना के सलीमपुर इलाके में शनिवार शाम हथियारबंद बदमाशों ने एक परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. इस हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके परिवार के तीन सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान निलेश कुमार के रूप में हुई है. निलेश अपने परिवार के साथ नए खरीदे वाहन की पूजा-अर्चना कर मंदिर से लौट रहा था. पटना-बख्तियारपुर हाईवे पर शाहपुर गांव के पास अचानक एक गाड़ी से आए हथियारबंद बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. गोली लगते ही निलेश की मौके पर मौत हो गई.

वहीं, उसके परिजन लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े. घटना की सूचना मिलते ही बरह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) अभिषेक सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. इसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

मामले में SDPO ने कही ये बात

एसडीपीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों ने कुछ लोगों के नाम पुलिस को बताए हैं, जिन पर हत्या का शक है. प्रारंभिक जांच में मामला व्यक्तिगत रंजिश का प्रतीत हो रहा है. फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस ने इलाके में छापेमारी तेज कर दी है और हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा.

