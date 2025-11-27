जिस पत्नी के कत्ल में पति जेल में बंद, वो बॉयफ्रेंड के साथ मिली जिंदा... पांच महीने बाद ऐसे खुला राज

बिहार के मोतिहारी में हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है. यहां एक व्यक्ति अपनी जिस पत्नी की हत्या के आरोप में पांच महीने से जेल में है. वो पत्नी जिंदा सही सलामत अपने प्रेमी के साथ दिल्ली में पकड़ी गई है. यह मामला काफी पेचीदा हो गया है. जब ये पूरी कहानी सीनियर अफसरों के संज्ञान में आई तो पुलिस ने तत्परता दिखाई. अब महिला को बरामद कर मोतिहारी कोर्ट में पेश कर दिया गया है.

दरअसल, ये मामला अरेराज के वार्ड नंबर दस का है. यहां रहने वाले रंजीत कुमार पर पत्नी की हत्या का आरोप उसके ससुराल पक्ष ने लगाया था. रंजीत बार-बार पुलिस से गुहार लगाता रहा, सीसीटीवी फुटेज भी देता रहा कि उसकी पत्नी घर से कहीं चली गई है, उसकी मौत नहीं हुई है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी. पुलिस ने रंजीत कुमार की गुहार सुनने की बजाय उसे अरेस्ट कर लिया.

वहीं रंजीत कुमार के पिता न्याय की गुहार लगा रहे थे. मामला जब कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने जब चार्जशीट और सबूत मांगा तो पुलिस महिला की हत्या का सबूत नहीं दे सकी. बाद में पुलिस को जानकारी मिली कि महिला नोएडा में छिपकर रह रही है. इसके बाद पीड़ित परिवार ने अपने पैसे खर्च कर पुलिस के साथ महिला का पता लगाया और पुलिस उसे बरामद कर लाई. वहीं रंजीत कुमार के पिता ने कहा कि दिल्ली तक जाने में करीब 20 हजार रुपये खर्च हो गए. हम लोग लगातार पुलिस से गुहार लगाते रहे, पुलिस मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन सत्य की जीत हुई और हमारा बेटा निर्दोष निकला.

पीड़ित रंजीत कुमार के वकील ने कहा कि मामला पूरी तरह अनुसंधान का था. पुलिस ने ठीक से अनुसंधान नहीं किया, जिसके कारण एक निर्दोष व्यक्ति 5 महीने से जेल में है. ऐसी स्थिति में पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. जिस महिला ने मानसिक प्रताड़ना दी है, उस पर मानहानि का केस चलना चाहिए. वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ कुमार रवि ने कहा कि इस तरह का मामला संज्ञान में आया है. मामले की जांच कराई जा रही है. हर बिंदु पर पुलिस जांच करेगी. जो भी गड़बड़ी होगी, उस पर कार्रवाई होगी.

---- समाप्त ----